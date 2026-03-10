Dernier jour de précommande Galaxy S26 Ultra : Comment cumuler le code GALAXY26 et l'offre PayPal pour une réduction record

Nous y sommes. Ce 10 mars au soir, les précommandes du Galaxy S26 Ultra se clôturent. Pour marquer le coup et vider les derniers stocks alloués au lancement, Samsung a décidé de proposer une offre forte sur son modèle le plus prestigieux.

Rémi Deschamps - publié le 10/03/2026 à 09h00
Le Galaxy S26 Ultra

À retenir : Les offres de précommande sont souvent les plus rentables de l'année. En cumulant le code GALAXY26, l'avantage PayPal et le stockage doublé, vous économisez 550 €.

En combinant judicieusement les offres de dernière minute proposées par Samsung, il est possible de faire chuter le prix du Samsung Galaxy S26 Ultra de 550 € immédiatement au panier.

 

Un combo pour 550 € d'économie en trois clics

Pour obtenir cette réduction record sur le Galaxy S26 Ultra, vous n'avez besoin d'aucun dossier de remboursement complexe. Tout se passe de manière transparente au moment de la validation de votre commande :

  • Le Code GALAXY26 : C'est la pièce maîtresse du combo. En entrant ce code, vous bénéficiez de 250 € de remise immédiate sur l'Ultra.
  • L'avantage PayPal : En sélectionnant PayPal pour votre règlement, une réduction supplémentaire de 100 € est appliquée automatiquement à votre total.
  • Le Stockage Doublé : Samsung vous offre la capacité supérieure au prix de la version de base. Vous repartez avec le modèle 512 Go au prix du 256 Go, soit un gain de 200 €.
 

Cette stratégie de cumul permet de gommer l'inflation technologique de ces dernières années. En effet, payer un modèle Ultra avec 512 Go de stockage au prix d'un modèle standard est une opportunité qui ne se représente généralement qu'en fin de cycle de vie du produit, soit dans un an.

✅ Les points forts

  • Remise immédiate massive (550 €)
  • Stockage 512 Go offert
  • Capteur photo 200 Mpx amélioré
  • Garantie de livraison prioritaire

⚠️ À surveiller

  • Expiration le 10 mars à 23h59
  • Forte demande sur le coloris Titane

Pourquoi l'offre est-elle imbattable ce 10 mars ?

Contrairement aux idées reçues, attendre les soldes d'été n'est pas la meilleure stratégie pour l'Ultra. Le cumul actuel (Code + PayPal + Stockage) représente une baisse de prix réelle de 550 € sur un produit qui vient de sortir. On ne reverra probablement pas le S26 Ultra à ce prix avant quelque temps.

 

À cela s'ajoute le bonus de reprise boosté, car Samsung peut vous racheter vos anciens appareils jusqu'à 665 €.

Avantage Cumulé sur l'UltraMontant de la remise
Code Promo GALAXY26- 250 €
Remise de stockage (512 Go au prix du 256 Go)- 200 €
Paiement via PayPal- 100 €
TOTAL ÉCONOMIE IMMÉDIATE550 €

En commandant avant la date butoir, vous vous assurez non seulement le meilleur prix, mais aussi un smartphone qui recevra des mises à jour majeures jusqu'en 2033.

L'avis de la rédaction : Le Galaxy S26 Ultra est le smartphone le plus abouti du moment pour le grand public. Attention, le code GALAXY26 et l'offre PayPal expirent à 23h59.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Nothing Phone (4a)
Guide d'achat

Vous aurez quinze smartphones au cours de votre vie, mais vous n'oublierez pas votre Nothing

10/03/2026
Samsung Galaxy S25 Ultra
Guide d'achat

Galaxy S25 Ultra VS iPhone 17 Pro Max : des différences qui opposent frontalement les deux titans du marché

09/03/2026
CMF Phone 2 Pro
Guide d'achat

Quel smartphone acheter à moins de 300 € en mars 2026 ?

08/03/2026
Honor Magic8 Lite
Guide d'achat

Batterie silicium-carbone : les 3 seuls smartphones capables de tenir 2 jours complets sans recharge

07/03/2026