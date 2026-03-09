Oppo Find N6 : un pliable sans pli visible à l'horizon

À retenir Oppo prépare le lancement du Find N6 le 17 mars , un smartphone pliant avec un panneau Zero-Feel Crease pour un pli invisible.

le , un smartphone pliant avec un panneau pour un pli invisible. Cette technologie repose sur une nouvelle architecture de charnière et des matériaux d'affichage optimisés.

Le Find N6 pourrait surpasser ses concurrents en fluidité visuelle grâce à l'absence de pli perceptible.

Le Find N6 sera le prochain smartphone pliant de la marque Oppo. Il succèdera au Find N5 et pourrait être disponible en France, ce qui n’était pas le cas des précédents modèles. Ce nouveau mobile introduit une avancée majeure. En effet, selon les premiers teasers que la marque a elle-même publiés sur les réseaux sociaux, ce smartphone serait équipé d'un panneau Zero-Feel Crease pour son écran intérieur.

D'après Oppo, cette technologie repose sur une nouvelle architecture de charnière et des matériaux d'affichage optimisés, éliminant la perception du pli central typique des pliables book-style.

Un pli qui ne se sent pas, à la différence des autres smartphones pliants

Jusqu’ici, les smartphones pliants proposent un pli au centre de l’écran interne que l’on sent lorsqu’on passe le doigt dessus. Comparé aux modèles existants, les Find N3 et N5 d'Oppo présentaient déjà un pli discret, bien moins marqué que sur les Galaxy Z Fold7 de Samsung, Honor Magic V6 ou les Pixel 10 Pro Fold de Google. Si la promesse se vérifie, le N6 pourrait surpasser ces concurrents en fluidité visuelle.

En outre, on s’attend à ce que l'écran externe mesure 6,67 pouces avec une dalle en AMOLED LTPO, offrant une fréquence de rafraîchissement maximale de 120Hz et une luminosité maximale de 2450 cd/m², compatible HDR10+ et Dolby Vision.

Design du Oppo Find N6 selon Evan Blass

Puissance, autonomie et performances

Sinon, les indiscrétions les plus sérieuses mentionnent que le Find N6 embarquerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3nm, couplé à 12 Go ou 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage dans ses configurations (12+256 Go, 16+512 Go, 16 Go+1 To). Il tournerait sous ColorOS 16 basé sur Android 16, avec un module NFC pour les paiements sécurisés. La batterie atteindrait 6000mAh à base de carbone silicium, une capacité rare chez les pliables qui permettrait de proposer une grande autonomie malgré les grands écrans. La charge rapide s'élèverait à 80W en filaire et 50W en sans fil, des vitesses compétitives face aux leaders du marché.

On pourrait compter sur un support d’un stylet pour annoter ou dessiner.

Système photo et présentation imminente

Le module photo arrière, accordé Hasselblad, comprendrait un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique 50 mégapixels, un ultra grand-angle 50 mégapixels et un capteur 2 mégapixels, selon les fuites. Deux caméras selfies de 20 mégapixels équiperaient les écrans interne et externe

Le smartphone serait disponible en orange pastel ainsi que d’autres coloris : noir ou gris foncé. On attend sa présentation officielle le 17 mars prochain.

