Galaxy S25 Ultra VS iPhone 17 Pro Max : des différences qui opposent frontalement les deux titans du marché

Le design constitue souvent le premier élément qui attire l’attention lors de la prise en main d’un smartphone. Le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte une structure en titane aux lignes relativement rectilignes avec des coins légèrement arrondis. Son bloc photo arrière ne repose pas sur un module unique mais sur plusieurs capteurs disposés directement sur la coque, chacun entouré d’un anneau métallique. Cette disposition confère à l’appareil une apparence très épurée.

Les profils du smartphone restent relativement plats, tandis que le stylet S Pen est intégré dans la tranche inférieure. Le modèle est proposé en plusieurs coloris : titane bleu, titane noir, titane gris et titane argent. L’iPhone 17 Pro Max adopte quant à lui un châssis en aluminium avec un large plateau photo rectangulaire occupant la partie supérieure de la coque arrière. Les trois capteurs principaux y sont regroupés dans un module bien visible accompagné d’un capteur LiDAR. Le smartphone conserve des profils légèrement arrondis et se décline notamment en plusieurs teintes dont le coloris Cosmic Orange.

En matière de dimensions, les deux appareils possèdent un écran de 6,9 pouces et figurent donc parmi les plus grands smartphones du marché. Le Galaxy S25 Ultra mesure environ 162,8 mm de hauteur pour un poids de 219 g, ce qui en fait le plus lourd des deux. L’iPhone 17 Pro Max est légèrement plus léger. Enfin, les deux modèles bénéficient d’une certification IP68 attestant d’une résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, ces deux smartphones s’appuient sur des processeurs particulièrement récents. Le Samsung Galaxy S25 Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une puce gravée en 3 nm conçue pour offrir des performances élevées aussi bien en calcul qu’en traitement graphique. Elle est associée à 12 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. En revanche, le smartphone ne permet pas d’étendre ce stockage via une carte microSD.

L’iPhone 17 Pro Max est pour sa part équipé de la puce Apple A19 Pro, développée par Apple pour ses modèles les plus avancés. Cette puce est également accompagnée de 12 Go de mémoire vive. Apple propose plusieurs configurations de stockage interne, allant de 256 Go jusqu’à 2 To. Comme c’est habituellement le cas sur les iPhone, il n’est pas possible d’ajouter une carte microSD. En termes de puissance brute, l’A19 Pro bénéficie généralement d’une optimisation particulièrement poussée avec iOS, ce qui lui permet de rivaliser très efficacement dans les applications exigeantes.

Néanmoins, le Snapdragon 8 Elite du Galaxy S25 Ultra reste l’un des processeurs Android les plus performants disponibles. L’iPhone 17 Pro Max apparaît légèrement devant en puissance brute et en efficacité logicielle, suivi de près par le Galaxy S25 Ultra qui demeure néanmoins extrêmement performant pour toutes les utilisations courantes.

En ce qui concerne l’affichage, les deux smartphones proposent des caractéristiques très avancées. Le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces affichant une définition de 3120 x 1440 pixels. La fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz, ce qui garantit une grande fluidité lors du défilement ou dans les jeux. Ce panneau bénéficie également d’une compatibilité HDR10+ et d’une luminosité élevée ainsi que d’un traitement antireflet devançant largement celui du mobile Apple. L’écran est légèrement plat avec des bordures très fines. De son côté, l’iPhone 17 Pro Max utilise une dalle Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces affichant une définition de 2868 x 1320 pixels.

L’écran bénéficie de la technologie ProMotion permettant un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Sa luminosité maximale peut atteindre 3000 nits en extérieur, ce qui favorise la lisibilité en plein soleil. L’écran reste parfaitement plat et intègre la fonction Always-On ainsi que la Dynamic Island.

Si l’on compare ces deux modèles, le Galaxy S25 Ultra offre une définition légèrement supérieure, ce qui favorise la finesse d’affichage. Toutefois, l’iPhone 17 Pro Max propose une luminosité maximale plus élevée et une excellente gestion adaptative du rafraîchissement. Globalement, les deux écrans figurent parmi les meilleurs disponibles, mais l’iPhone 17 Pro Max prend une légère avance grâce à sa luminosité et à son optimisation logicielle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un domaine où les deux constructeurs adoptent des approches différentes. Le Samsung Galaxy S25 Ultra intègre un système à quatre capteurs. Le capteur principal affiche une définition de 200 mégapixels et sert à capturer les images principales avec un niveau de détail très élevé. Il est accompagné d’un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels permettant d’élargir le champ de vision pour les paysages ou les photos de groupe.

Le smartphone dispose également d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x ainsi que d’un second téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x. À l’avant, un capteur de 12 mégapixels est chargé des selfies. L’iPhone 17 Pro Max adopte une configuration différente avec trois capteurs arrière de 48 mégapixels chacun. Le premier agit comme capteur principal, le second comme ultra grand angle et le troisième comme téléobjectif permettant d’effectuer des zooms optiques. Apple mise sur un traitement logiciel très poussé pour améliorer la qualité des images. À l’avant, le smartphone dispose d’un capteur de 18 mégapixels destiné aux selfies et aux appels vidéo.

En comparaison directe, le Galaxy S25 Ultra apparaît comme le plus polyvalent grâce à ses deux téléobjectifs et à son capteur principal de 200 mégapixels qui favorise les prises de vue détaillées et les zooms importants. L’iPhone 17 Pro Max offre cependant une très grande cohérence dans le traitement des images et des vidéos. Dans un classement global, le Galaxy S25 Ultra se place en tête pour la polyvalence photographique, suivi de près par l’iPhone 17 Pro Max qui reste très performant, notamment en vidéo.

En matière de connectivité, les deux smartphones proposent des équipements très complets. Le Samsung Galaxy S25 Ultra prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, ainsi que la connectivité 5G. Il intègre également la technologie NFC pour les paiements sans contact.

En revanche, il ne dispose pas de prise audio jack. Le smartphone inclut aussi un émetteur infrarouge sur certaines variantes, permettant de contrôler certains appareils électroniques compatibles. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran, ce qui permet un déverrouillage rapide et discret. L’iPhone 17 Pro Max prend lui aussi en charge le Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 6 et la 5G.

Il est compatible NFC pour les paiements via Apple Pay. Comme la plupart des smartphones haut de gamme récents, il ne possède pas de prise audio jack. Apple ne propose pas non plus d’émetteur infrarouge. Le smartphone ne possède pas de lecteur d’empreintes digitales puisqu’il utilise la technologie de reconnaissance faciale Face ID intégrée dans le module frontal.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie représente un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Cette capacité importante permet généralement d’assurer une journée complète d’utilisation intensive, voire davantage selon les usages. Le smartphone est compatible avec la recharge rapide filaire pouvant atteindre environ 45 W.

Il prend également en charge la recharge sans fil ainsi que la recharge inversée permettant d’alimenter d’autres appareils compatibles, comme des écouteurs.

De son côté, l’iPhone 17 Pro Max intègre une batterie d’environ 5088 mAh. Grâce aux optimisations d’iOS et de la puce A19 Pro, l’autonomie figure parmi les meilleures du marché. Dans certains tests d’endurance, il dépasse légèrement les performances du Galaxy S25 Ultra. Toutefois, cette donnée reste très variable selon l’intensité d’utilisation, les applications utilisées ou encore la luminosité de l’écran.

En matière de recharge, l’iPhone 17 Pro Max supporte une recharge filaire d’environ 40 W et se montre compatible avec la recharge sans fil via la technologie MagSafe et Qi2. Dans l’ensemble, les deux smartphones proposent donc des performances solides en matière d’autonomie. L’iPhone 17 Pro Max pourrait offrir une endurance légèrement supérieure, tandis que le Galaxy S25 Ultra se montre très complet grâce à sa recharge inversée.

