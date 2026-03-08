Quel smartphone acheter à moins de 300 € en mars 2026 ?

Sur le plan du design, ces trois smartphones adoptent des philosophies différentes, notamment en ce qui concerne l’intégration des capteurs photo au dos. Le Redmi Note 15 Pro propose un bloc photographique rectangulaire situé dans l’angle supérieur gauche. Celui-ci regroupe les capteurs de manière verticale dans un module relativement imposant qui rappelle les codes esthétiques de nombreux modèles récents de Xiaomi.

Les profils de l’appareil sont légèrement arrondis afin d’améliorer la prise en main. Le CMF Phone 2 Pro adopte pour sa part une approche plus originale avec un dos plat et des capteurs disposés individuellement sur la coque, sans module rectangulaire classique. Les différents objectifs sont visibles séparément, ce qui participe à l’identité visuelle de la marque.

Le Galaxy A36 mise quant à lui sur une disposition verticale simple, avec trois capteurs alignés directement sur la coque arrière, dans l’angle supérieur gauche, sans bloc photo proéminent. Les profils sont globalement plats, dans la continuité du style adopté récemment par Samsung.

En ce qui concerne les coloris, le Redmi Note 15 Pro est proposé selon les marchés dans des teintes telles que noir, argent ou vert, tandis que le CMF Phone 2 Pro est disponible en noir, blanc, vert clair et orange. Le Galaxy A36 peut être trouvé en Orange Haze, Velvet Black ou Serene Green. En matière de dimensions, le Redmi Note 15 Pro est le plus grand avec son large écran, tandis que le Galaxy A36 se montre légèrement plus compact.

Le Redmi Note 15 Pro est également le plus lourd avec environ 210 grammes, alors que le CMF Phone 2 Pro est le plus léger avec environ 185 grammes. Enfin, la question de la résistance à l’eau distingue fortement les appareils puisque le Redmi Note 15 Pro bénéficie d’une certification IP66, IP68 et IP69, tandis que les deux autres modèles proposent généralement une protection plus limitée contre les projections d’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En ce qui concerne la puissance, ces trois smartphones reposent sur des processeurs récents mais positionnés différemment dans la hiérarchie des performances. Le Redmi Note 15 Pro utilise un processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultra gravé en 4 nanomètres, accompagné de 8 Go de mémoire vive et d’un stockage interne de 256 Go selon les versions proposées. En revanche, ce modèle ne prévoit pas d’extension de stockage par carte micro SD.

Le CMF Phone 2 Pro est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7300 Pro, lui aussi associé à 8 Go de mémoire vive et à 128 ou 256 Go de stockage interne. Contrairement au modèle de Xiaomi, il est possible d’augmenter la capacité de stockage grâce à une carte micro SD.

De son côté, le Galaxy A36 utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Il peut être configuré avec 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive et avec 128 ou 256 Go de stockage interne selon les versions disponibles. Là encore, la possibilité d’utiliser une carte micro SD dépend des déclinaisons proposées sur certains marchés.

En termes de hiérarchie de puissance, le Redmi Note 15 Pro arrive en tête grâce à son processeur Dimensity 7400 Ultra plus récent et plus performant. Le CMF Phone 2 Pro occupe la seconde position avec le Dimensity 7300 Pro, qui reste très solide pour un usage quotidien et pour les jeux occasionnels. Enfin, le Galaxy A36 se place légèrement derrière avec son Snapdragon 6 Gen 3, davantage orienté vers l’efficacité énergétique et les usages classiques.

La qualité de l’écran constitue également un critère déterminant dans cette gamme de prix. Le Redmi Note 15 Pro dispose d’une dalle OLED de 6,83 pouces affichant une définition de 2772 par 1280 pixels. La fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz et la luminosité maximale peut monter jusqu’à environ 3200 nits dans certaines conditions, ce qui favorise la lisibilité en extérieur. Le CMF Phone 2 Pro propose pour sa part un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition de 2392 par 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle est plate et compatible HDR10+.

Le Galaxy A36 utilise également une dalle AMOLED d’environ 6,7 pouces avec une définition de 2340 par 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est plat, ce qui facilite l’utilisation quotidienne et limite les reflets sur les bords. Si l’on classe ces smartphones selon l’intérêt global de leur écran, le Redmi Note 15 Pro arrive en tête grâce à sa grande diagonale, sa définition supérieure et sa luminosité très élevée.

Le CMF Phone 2 Pro prend ensuite la seconde position avec un écran AMOLED bien calibré et très fluide. Le Galaxy A36 ferme la marche, tout en conservant une dalle AMOLED confortable pour la navigation et la vidéo.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un autre élément central pour départager ces trois smartphones. Le Redmi Note 15 Pro adopte un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, chargé de capturer les images principales avec un niveau de détail très élevé. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels destiné aux photos de paysage ou de groupe. Pour les autoportraits, l’appareil intègre un capteur frontal de 32 mégapixels.

Le CMF Phone 2 Pro propose pour sa part une configuration composée d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 50 mégapixels permettant de réaliser des zooms optiques plus précis et d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le capteur frontal atteint 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Enfin, le Galaxy A36 s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels, complété par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels destiné aux prises de vue rapprochées. La caméra frontale atteint 13 mégapixels.

Si l’on établit une hiérarchie en matière de photographie, le Redmi Note 15 Pro occupe la première place grâce à son capteur principal de 200 mégapixels et à son capteur frontal plus défini. Le CMF Phone 2 Pro arrive ensuite grâce à la présence d’un téléobjectif dédié qui apporte davantage de polyvalence. Le Galaxy A36 se place enfin en troisième position avec une configuration plus classique.

Du côté de la connectivité, ces smartphones couvrent l’essentiel des besoins modernes. Le Redmi Note 15 Pro est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4, tout en proposant un émetteur infrarouge qui permet de contrôler certains appareils électroniques. Le CMF Phone 2 Pro prend également en charge le Wi-Fi moderne et la technologie NFC pour les paiements sans contact.

Le Galaxy A36 propose lui aussi une compatibilité avec le Wi-Fi récent et la technologie NFC, indispensable pour les paiements mobiles. En revanche, aucun des trois modèles ne propose de prise audio jack traditionnelle pour brancher un casque filaire. En ce qui concerne l’authentification biométrique, les trois smartphones disposent d’un lecteur d’empreintes digitales placé sous l’écran, ce qui permet un déverrouillage rapide et discret.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un élément particulièrement important pour un smartphone de milieu de gamme.

Le Redmi Note 15 Pro prend une longueur d’avance grâce à une batterie d’environ 6500 mAh. Une telle capacité laisse espérer une autonomie très confortable pouvant dépasser une journée et demie d’utilisation selon les usages, même si cette donnée varie fortement en fonction de la luminosité de l’écran, des applications utilisées ou encore de la qualité du réseau.

Le CMF Phone 2 Pro et le Galaxy A36 adoptent tous deux une batterie de 5000 mAh, ce qui représente aujourd’hui une capacité standard pour ce segment de prix. Dans la pratique, ces deux modèles devraient permettre de tenir une journée complète d’utilisation classique. En ce qui concerne la recharge, le Redmi Note 15 Pro prend en charge une puissance de charge filaire d’environ 45 watts, ce qui permet de récupérer rapidement plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes.

Le CMF Phone 2 Pro propose une charge rapide d’environ 33 watts, tandis que le Galaxy A36 se limite généralement à une charge d’environ 25 watts. Aucun de ces trois smartphones n’intègre la recharge sans fil, une fonctionnalité qui reste encore rare dans cette tranche tarifaire. Au final, le Redmi Note 15 Pro apparaît comme le modèle le plus endurant et le plus rapide à recharger, alors que les deux autres appareils privilégient un équilibre entre autonomie et coût de fabrication.

