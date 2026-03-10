Vous aurez quinze smartphones au cours de votre vie, mais vous n'oublierez pas votre Nothing

D’emblée, les trois smartphones comparés aujourd’hui partagent un design assez proche, marqué par l’ADN visuel de Nothing, mais ils présentent néanmoins plusieurs différences notables. Le Nothing Phone (3) adopte un dos partiellement transparent laissant apparaître certains éléments internes et intégrant le système lumineux Glyph Matrix situé dans la partie supérieure du panneau arrière. Les capteurs photo sont disposés dans un bloc distinct au sein de ce design technique. Les profils de l’appareil sont relativement plats, ce qui accentue son aspect moderne.

De son côté, le Nothing Phone (4a) conserve lui aussi un dos transparent mais adopte un module photo en forme de pilule placé dans la partie supérieure, accompagné d’un système lumineux Glyph simplifié. Les capteurs sont intégrés dans ce module horizontal, ce qui différencie clairement son organisation de celle du Phone (3).

Quant au CMF Phone 2 Pro, son panneau arrière est conçu autour d’une structure modulaire reconnaissable aux vis apparentes. Les profils restent plutôt plats également.

Concernant les coloris, le Nothing Phone (3) est proposé en noir et en blanc, tandis que le Nothing Phone (4a) existe notamment en noir, blanc, bleu et rose. Le CMF Phone 2 Pro est proposé dans des teintes plus marquées comme l’orange, le noir ou le vert (très clair).

En matière de dimensions, le Phone (4a) figure parmi les plus grands en raison de son écran de 6,8 pouces, tandis que le Phone (3) et le CMF Phone 2 Pro restent légèrement plus compacts autour de 6,77 pouces. Le CMF Phone 2 Pro est également l’un des plus légers, alors que le Phone (3) se montre un peu plus massif.

Enfin, le Phone (3) bénéficie d’une protection plus avancée contre l’eau et la poussière, alors que les modèles plus abordables disposent d’une certification plus limitée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour ce qui est des performances, les trois smartphones reposent sur des plateformes techniques très différentes. Le Nothing Phone (3) est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, une puce haut de gamme conçue pour offrir un niveau de puissance élevé aussi bien pour les applications lourdes que pour les jeux mobiles. Il est associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage interne de 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension par carte micro SD.

Le Nothing Phone (4a) s’appuie quant à lui sur le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, une solution de milieu de gamme plus récente qui vise un équilibre entre performances et consommation énergétique. Selon les versions, il peut être accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et d’un stockage interne atteignant 256 Go, également non extensible.

Enfin, le CMF Phone 2 Pro appartient à une catégorie plus accessible et utilise une puce MediaTek de la série Dimensity, marqué 7300 Pro destinée au segment intermédiaire. Il est doté de 8 Go de mémoire vive et un stockage interne de 128 ou 256 Go, supportant une carte micro SD.

Ainsi, en matière de puissance brute, le classement est relativement clair. Le Nothing Phone (3) arrive nettement en tête grâce à son processeur haut de gamme et à ses configurations mémoire plus généreuses. Il est suivi par le Nothing Phone (4a), qui propose des performances solides pour un usage quotidien et multimédia. Enfin, le CMF Phone 2 Pro ferme la marche, même si sa configuration reste suffisante pour les usages courants comme la navigation web, les réseaux sociaux ou la lecture de contenus vidéo.

En ce qui concerne l’affichage, les trois smartphones utilisent des dalles AMOLED, mais leurs caractéristiques diffèrent légèrement. Le Nothing Phone (3) dispose d’un écran LTPO OLED d’environ 6,67 pouces avec une définition proche de 2800 x 1260 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Rappelons que la technologie LTPO permet d’ajuster dynamiquement la fréquence d’affichage afin d’optimiser la consommation d’énergie. Sa luminosité maximale garantit une bonne lisibilité en extérieur. Le Nothing Phone (4a) propose pour sa part un écran AMOLED de 6,8 pouces affichant une définition de 2720 x 122(4) pixels et également une fréquence de 120 Hz, ce qui lui confère une surface d’affichage légèrement plus grande. Sa luminosité élevée contribue également à un confort visuel appréciable.

Enfin, le CMF Phone 2a Pro propose une dalle AMOLED de 6,77 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale un peu plus modérée. Les trois smartphones disposent d’écrans plats et non incurvés.

Dans les trois cas, les écrans sont plats et non incurvés. Si l’on compare l’ensemble des critères, le Nothing Phone (3) apparaît comme le plus complet grâce à sa technologie LTPO et à sa définition élevée. Le Nothing Phone (4a) suit de près avec un écran très large et fluide, tandis que le CMF Phone 2 Pro propose une solution correcte mais légèrement moins ambitieuse sur le plan technique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le volet photographique constitue également un point de différenciation important entre ces appareils. Le Nothing Phone (3) dispose d’un système composé de trois capteurs arrière de 50 mégapixels. Le premier est un capteur principal grand-angle destiné à la majorité des prises de vue.

Le second est un capteur ultra grand-angle permettant de capturer des scènes plus larges, notamment pour les paysages ou les photos de groupe. Le troisième correspond à un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique, ce qui permet de photographier des sujets éloignés tout en conservant un bon niveau de détail. La caméra frontale atteint également 50 mégapixels et permet la capture de selfies détaillés ainsi que l’enregistrement vidéo.

Le Nothing Phone (4a) adopte une configuration plus simple mais toujours polyvalente. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle également de 50 mégapixels et d’un troisième capteur dédié au zoom ou à certaines fonctions avancées selon les versions. À l’avant, un capteur selfie assure la capture des autoportraits et des appels vidéo.

Enfin, le CMF Phone 2 Pro privilégie une approche intéressante avec un triple module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixel et d'un téléobjectif de 50 mégapixels. Une caméra frontale de 16 mégapixels prend en charge les selfies et les communications vidéo.

En matière de connectivité, les trois smartphones prennent en charge les réseaux 5G et disposent de la technologie NFC pour les paiements sans contact. Ils sont également compatibles avec le Bluetooth et le Wi-Fi.

Aucun de ces appareils ne dispose d’une prise audio jack, ce qui oblige à utiliser des écouteurs sans fil ou un adaptateur USB-C pour brancher un casque filaire. Par ailleurs, ces smartphones ne sont généralement pas équipés d’un émetteur infrarouge. En ce qui concerne la sécurité biométrique, le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran sur les modèles Nothing Phone (3) et Nothing Phone (4a), ce qui permet un déverrouillage rapide directement sur la dalle.

Le CMF Phone 2 Pro adopte lui aussi un lecteur intégré sous l’écran, ce qui s’avère pratique au quotidien et correspond aux standards actuels du marché.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue enfin un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs. Le Nothing Phone (3) intègre une batterie d’environ 5150 mAh, ce qui lui permet d’envisager une journée d’utilisation soutenue, voire davantage selon les usages. Il prend en charge une charge rapide filaire d’environ 65 W et propose également la recharge sans fil autour de 15 W ainsi que la recharge sans fil inversée pour alimenter des accessoires compatibles.

Le Nothing Phone (4a) adopte une batterie légèrement inférieure, d’environ 5080 mAh, mais reste très proche en capacité. Sa recharge rapide atteint environ 50 W, ce qui permet de récupérer une part importante de batterie en quelques dizaines de minutes. En revanche, ce modèle ne dispose généralement pas de recharge sans fil.

Enfin, le CMF Phone 2 Pro est équipé d’une batterie de 5000 mAh, une capacité devenue courante dans cette catégorie de smartphones. Il prend en charge une recharge rapide d’environ 33 W, ce qui permet de recharger l’appareil relativement rapidement. Si l’on compare ces trois smartphones, le Nothing Phone (3) dispose à la fois de la batterie la plus importante et des options de recharge les plus complètes, notamment grâce à la recharge sans fil.

Le Nothing Phone (4a) arrive ensuite avec une autonomie potentiellement solide grâce à sa batterie proche des 5000 mAh. Le CMF Phone 2 Prp ferme la marche mais reste compétitif dans sa catégorie. Rappelons que l’autonomie réelle dépend fortement des usages, de la luminosité de l’écran, du réseau utilisé et du type d’applications utilisées au quotidien.

