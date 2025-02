Dernier jour Galaxy S25 Series : seulement quelques heures pour profiter des offres de précommande

Alors que certains ont déjà reçu le précieux sésame grâce à une sortie anticipée des appareils haut de gamme du constructeur coréen, les offres de précommande, elles, ne se terminent que ce soir.

De quoi permettre aux indécis de se procurer l’un des trois nouveaux smartphones de la gamme : celui d’ouverture, le Galaxy S25, sa version améliorée, le Galaxy S25 Plus, ou alors le mastodonte qui déchaîne toutes les passions : le Galaxy S25 Ultra !

Les caractéristiques des Galaxy S25 Series

Les Galaxy S25 Series sont très puissants... Pour donner un exemple, Fortnite d'Epic Games tourne en épique à 60 Fps ! Une fluidité impressionnante également pour l’effet de « glisse » lorsque vous naviguez avec vos doigts sur l’écran.

D’ailleurs, parlons en : les écrans des différents Galaxy S25 sont équipés d’une dalle Dynamic AMOLED 2X proposant des taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Mais un écran ne fonctionne pas sans interface, et de ce côté-là, il faut compter avec One UI 7, la nouvelle interface de Samsung, que les Galaxy S25 proposent en avant-première.

Celle-ci propose les nouvelles Now Bar et Now Brief pour l’écran de verrouillage, ainsi que des améliorations pour la personnalisation de votre accueil. L’appareil photo est également agrémenté de tout un tas de nouvelles fonctionnalités, et même le retour haptique (les vibrations de votre smartphone) devient une véritable source de contentement !

Et ce ne sont là que quelques unes des fonctionnalités de ces smartphones boostés à l'IA par Galaxy IA.

Quelles sont les offres pour les smartphones Galaxy S25 Series ?

Samsung met en place une offre incontournable pour l’achat de ses nouveaux Galaxy S25 Series. Profitez d’une promotion exclusive qui vous permet d’obtenir la version supérieure au prix du modèle inférieur !

Si vous souhaitez échanger votre ancien smartphone, Samsung garantit un bonus de reprise d’au moins 100 €, avec une estimation pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros selon l’appareil. De plus, l’achat peut être facilité grâce à un paiement en 24 fois sans frais.

Autre avantage : en téléchargeant l’application Samsung Shop, vous accédez à des offres exclusives réservées aux utilisateurs.

Enfin, Samsung propose également une offre spéciale, non cumulable avec les précédentes :