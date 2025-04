Dernier jour pour ce coupon de réduction sur la Galaxy S25 Series

Cette nouvelle cuvée 2025 marque une étape importante pour Samsung. Non seulement les performances sont plus au rendez-vous que jamais, mais la marque a écouté les attentes des utilisateurs : désormais, toute la gamme (S25, S25+ et S25 Ultra) bénéficie de la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy, jusqu’ici réservée au modèle Ultra.

Cela veut dire que qu'importe le choix, ce n'est pas la puissance qui vous fera choisir, et que chacun des trois modèles proposent des avantages.

On y retrouve aussi un écran Dynamic AMOLED 2X ultra lumineux et fluide (120 Hz), une meilleure autonomie, et surtout une dose d’intelligence artificielle boostée, en particulier pour la photo, la vidéo et l’optimisation générale de l’expérience.

Le Galaxy S25 Ultra : une bête de course

Bien que l'ensemble de la gamme soit une véritable cuvée de grands crues, le Galaxy S25 Ultra reste la star incontestée de cette nouvelle série. Un monstre de technologie conçu pour les utilisateurs les plus technophiles :

Écran de 6,8 pouces avec bords fins

Module photo quadruple avec téléobjectif périscopique

Compatibilité avec le S-Pen pour écrire ou retoucher

pour écrire ou retoucher Recharge rapide, grande autonomie et fluidité au rendez-vous

Et puis, grâce à l’IA embarquée, les tâche du quotidien deviennent plus agréable, car votre appareil comprend ce que vous souhaitez faire. Qui a déjà connu la galère d'essayer d'écrire sur un chat en ligne, et a vu plusieurs fois son texte effacé par des retours en arrière intempestifs, sait qu'il est agréable d'avoir un appareil qui ne joue pas contre vous. (Oui, c'est du vécu !)

Dernier jour pour profiter des remises Samsung

Ce mardi 22 avril jusqu’à 23h59, Samsung applique des remises immédiates sur sa nouvelle gamme Galaxy S25, selon le montant de votre panier :

50 € de réduction dès 499 € d’achat avec le code SUPER50

dès 499 € d’achat avec le code 100 € de réduction dès 999 € d’achat avec le code SUPER100

dès 999 € d’achat avec le code 150 € de réduction dès 1499 € d’achat avec le code SUPER150

dès 1499 € d’achat avec le code 200 € de réduction dès 1999 € d’achat avec le code SUPER200

Ces codes sont valables uniquement aujourd’hui, non cumulables avec d’autres offres. Ils s’appliquent sur le site officiel Samsung et dans l’appli Samsung Shop.

Encore plus d’avantages à la clé

En plus de ces réductions, Samsung propose d’autres avantages pour rendre l’achat encore plus attractif :

Paiement en 24 fois

Bonus reprise de 150 € sur votre ancien appareil

sur votre ancien appareil Réductions supplémentaires en achetant via l’application Samsung Shop

Tous ces avantages cumulés rendent cette offre encore plus irrésistible.

Top chrono : fin de l’offre ce soir !

Que vous optiez pour le S25 classique, la version Plus ou l’Ultra, vous n’avez plus que quelques heures pour faire une bonne affaire. Passé minuit, ces prix s’envolent !