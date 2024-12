Dernier jours pour profiter de ce code promo pour votre Galaxy A15 reconditionné en France de qualité premium pour un beau cadeau de Noël

CertiDeal est une enseigne française qui propose des smartphones entièrement reconditionnés en France, que ce soit des iPhone, mais aussi des appareils d’autres marques.

C’est par exemple le cas pour le Galaxy A15, un smartphone de Samsung à la frontière de l’entrée et du milieu de gamme, qui propose des composants de grande qualité mais pour un petit prix de vente.

En version reconditionnée, il est donc encore moins cher, malgré l’état proposé en qualité « Premium » qui est ce qu’il y a de plus haut sur le site, devant « Parfait état ».

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 est un smartphone qui propose comme qualité première un grand écran Super Amoled.

C'est simple, si vous aimez regarder des séries ou film en streaming, mais que vous n’avez pas envie de dépenser une trop grosse somme, pour moins de 200 €, le Galaxy A15 vous donne accès à un écran à la fois grand et très beau avec une technologie Amoled qui s’approche du haut de gamme.

Le reste de la fiche de ce smartphone n’est pas pour autant dénué d’intérêt, on peut noter une belle autonomie et bien sûr un accès privilégié aux services de Samsung.

De plus, le Galaxy A15 n’a qu’un an au compteur, ce qui lui permet d’avoir encore plusieurs années de mises à jour à recevoir ! Idéal pour un usage de tous les jours avec une appétence pour les beaux écrans.

Quelle offre sur CertiDeal en ce moment ?

Pour préparer Noël, CertiDeal propose un code promo NOEL15, qui vous permet jusqu’à ce soir de baisser de 15 € les 199 € demandés pour ce Galaxy A15. Une belle proposition étant donné qu’il s’agit d’une version en état premium, qui garantit un écran d’origine Samsung et de qualité impeccable.

Le smartphone est fourni avec une garantie de 2 ans, comme pour un appareil neuf, et il est reconditionné en France (cela veut dire de A à Z !). En plus de cela, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois votre achat, et sans frais grâce à Paypal.