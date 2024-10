Des rendus réalistes du prochain Samsung Galaxy A36 5G bien avant sa présentation officielle

Après un passage sous l’outil de mesure de performances Geekbench qui rend ses résultats publics et permis de voir qu'il serait animé par Android 15 avec un chipset Snapdragon 6 Gen 3, ou Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm , c’est au tour du design du prochain Samsung Galaxy A36 d’être rendu en 3D. Ces images ont été publiées par le site Giznext avec le concours de @OnLeaks dont le bilan de fuites assez incroyables. L’intéressé arrive à proposer des images réalistes plusieurs mois avant même la présentation officielle de certains smartphones. Le Galaxy A36 n’est pas attendu avant la fin de l’hiver prochain. Il remplacera le Galaxy A35.

Si on en croit les images publiées, le changement le plus notable concerne l'arrière de l'appareil. Samsung abandonne le design épuré des précédents modèles de la série A, où les capteurs photo étaient disposés individuellement à même la coque dans un style totalement épuré.

Le Galaxy A36 5G arbore désormais un îlot photo vertical regroupant les trois capteurs. Cette nouvelle approche rappelle le design de certains anciens modèles comme le Galaxy A30s.

L'îlot photo se présente sous la forme d'une pilule verticale contenant les trois capteurs, avec une zone intérieure peinte en noir. Ce choix permet de faire ressortir visuellement le module photo par rapport au reste de la coque arrière. Le flash LED conserve quant à lui sa position à l'extérieur de l'îlot.

Un profil affiné

Les dimensions du Galaxy A36 5G auraient également été revues. L'appareil mesurerait 162,6 x 77,9 x 7,4 mm, soit une épaisseur réduite par rapport au Galaxy A35 5G (8,2 mm). En incluant la protubérance de l'îlot photo, l'épaisseur atteindrait 9,6 mm. Le smartphone serait donc plus fin mais légèrement plus haut que son prédécesseur. La largeur reste quasiment identique à 77,9 mm, ou 78,4 mm en comptant le « Key Island », cette légère protubérance sur la tranche droite où sont logés les boutons d'alimentation et de volume. Ce design caractéristique de la série A est donc conservé sur le A36 5G.

Un écran légèrement agrandi et des éléments de design conservés

À l'avant, le Galaxy A36 5G reste fidèle au design de son prédécesseur. On retrouve un écran plat avec une caméra selfie logée dans un poinçon central. Les bordures seraient toujours légèrement asymétriques, avec un menton un peu plus prononcé. La diagonale d'écran passerait de 6,60 à 6,64 pouces. Cette légère augmentation explique en partie la hauteur accrue du smartphone. Il est probable que Samsung conserve une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme sur le modèle précédent.

Certains éléments caractéristiques de la série A sont maintenus sur ce Galaxy A36 5G. Le cadre reste plat, dans la lignée du design actuel de Samsung. Le lecteur d'empreintes digitales serait toujours intégré sous l'écran, aucun capteur n'étant visible sur la tranche.

Le port USB-C et le tiroir pour carte SIM sont positionnés sur la tranche inférieure, comme c'est généralement le cas sur les smartphones Samsung.

Un lancement prévu début 2025

Si ces rendus nous donnent un bon aperçu du design du Galaxy A36 5G, il faudra patienter encore quelques mois avant sa présentation officielle et confirmation des lignes de l’appareil. Le lancement est attendu pour début 2025, probablement en mars comme ce fut le cas pour les Galaxy A35 et Galaxy A55 cette année.