Disney+ prolonge son offre à 1,99 € par mois : ne ratez pas cette dernière chance

Face à l'engouement suscité par sa récente promotion, Disney+ a décidé de prolonger son offre spéciale, pour notre plus grand plaisir ! Les retardataires ont désormais quelques jours de plus pour souscrire à l'abonnement « Standard avec publicité » au tarif de 1,99 € par mois pendant un an. Nous vous donnons tous les détails !