Et si c'était lui le vrai rival des smartphones haut de gamme de Samsung ?

Alors que Xiaomi continue de monter en puissance avec son Xiaomi 15 Ultra, un autre modèle mérite notre attention : le Xiaomi 14T. Ce smartphone haut de gamme plus accessible pourrait bien être la meilleure alternative aux modèles premium de Samsung, notamment les Galaxy S24 et S25 qui sont LA référence actuelle pour les smartphones Android d'ouverture de gamme.

Son prix ? 415 € avec 2 ans de garantie en ce moment ! Et à ce tarif, il a des arguments de poids.

Les caractéristiques du Xiaomi 14T

Un design premium et un écran au top

Le Xiaomi 14T propose un écran AMOLED 1,5K de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz, ce qui offre une fluidité particulièrement remarquable puisque la moyenne est plutôt de 120 Hz.

Xiaomi n’a rien laissé au hasard : avec une luminosité maximale de 2600 nits, l’affichage reste lisible même en plein soleil. Cela rend cet appareil très intéressant pour le gaming.

Comparé aux Galaxy S24 et S25, l’écran du Xiaomi 14T rivalise avec la technologie Dynamic AMOLED de Samsung, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de belles images.

Des performances dignes des meilleurs

Le Xiaomi 14T embarque le MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un processeur gravé en 4 nm qui n'a que peu à envier à un Snapdragon 8 Gen 3 que l'on retrouve dans les plus haut de gamme de l'année dernière. Ajoutez à cela 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0, et vous obtenez un smartphone ultra réactif, même en multitâche ou en gaming.

Mieux encore, son système de refroidissement avancé permet de maintenir des températures stables, même après une session intensive sur Genshin Impact ou Call of Duty Mobile. Un avantage non négligeable qui fait également un peu mieux que Samsung !

Une autonomie et une recharge qui écrasent la concurrence

Côté autonomie, Xiaomi frappe fort avec une batterie de 5000 mAh. Suffisant pour tenir une journée et demie en usage intensif. Mais là où il surpasse vraiment ses concurrents, c’est sur la charge : 67W en filaire.

Pour comparer, un Galaxy S25 plafonne à 45W. Autant dire que le Xiaomi 14T est un « game changer » pour ceux qui ne veulent plus attendre des heures que leur téléphone recharge.

Un appareil photo signé Leica : un atout de taille

La collaboration entre Xiaomi et Leica continue de porter ses fruits. Le Xiaomi 14T propose un triple module photo très convaincant :

Capteur principal de 50 MP (f/1.6) : excellente gestion des couleurs et des contrastes.

Téléobjectif 50 MP (zoom optique 3x, numérique jusqu’à 30x) : des clichés détaillés même à distance.

Ultra grand-angle de 12 MP : idéal pour les paysages et les photos de groupe.

Nos tests au MWC ont confirmé une très belle gestion du traitement d’image, avec des clichés naturels et détaillés. De quoi concurrencer sérieusement les Galaxy S24 et S25, surtout sur le rapport qualité-prix.

Xiaomi 14T vs Xiaomi 15 Ultra : faut-il vraiment mettre 1400 € dans un smartphone ?

Le Xiaomi 15 Ultra est certes une bête de course, mais justifie-t-il son prix de 1400 à 1600 € ? Le Xiaomi 14T, vendu 415 € sur Rakuten, offre une expérience assez proche pour moins d’un tiers du prix à moins d'avoir réellement besoin d'un appareil photo plus précis.

Il reprend la plupart des caractéristiques haut de gamme et assure une expérience utilisateur fluide, notamment grâce à HyperOS. De ce côté là, il s'agit surtout d'une question de goût !

Une offre à ne pas manquer

Le Xiaomi 14T est affiché à 415 € avec 2 ans de garantie. Pour un smartphone de cette trempe, difficile de trouver mieux en ce début 2025.

Avec un écran sublime, une recharge ultra-rapide, un appareil photo signé Leica et des performances à la hauteur de ses attentes que l’on peut se faire d’un haut de gamme récent, le Xiaomi 14T se place comme un véritable rival des Galaxy S24 et S25.