Samsung Exynos 2700 : la puce des futurs Galaxy S27 se précise

À retenir Exynos 2700 en développement pour la série Galaxy S27 , prévue pour 2027.

en développement pour la série , prévue pour 2027. Puce gravée en 2 nm avec une architecture CPU à 10 cœurs .

avec une architecture CPU à . Production de masse prévue au second semestre 2026.

Samsung a officiellement indiqué que l’Exynos 2700 est en cours de développement pour ses futurs smartphones haut de gamme, en particulier la série Galaxy S27 attendue en 2027. Selon le fabricant, cette puce succède à l’Exynos 2600 et reste gravée en 2 nm, mais avec un procédé de seconde génération censé améliorer à la fois la consommation et les performances.

Le responsable de la division System LSI assure que le calendrier de développement est respecté, ce qui laisse penser à un passage rapide aux phases de test avancées.

L’objectif affiché par Samsung est de redonner plus de place à ses propres SoC sur le segment premium, après plusieurs générations dominées par les puces Snapdragon dans de nombreux marchés. D’après les estimations d’analystes, l’Exynos 2700 pourrait équiper une part importante des Galaxy S27, probablement autour de la moitié des unités produites, le reste restant confié à Qualcomm selon les régions.

Architecture et performances attendues

Les premières fuites techniques proviennent d’entrées repérées dans la base de données de Geekbench, attribuées à un SoC identifié comme Exynos 2700. Elles évoquent une architecture CPU à 10 cœurs répartis en quatre groupes, avec des fréquences pouvant approcher 2,88 GHz pour les cœurs les plus rapides. La puce est testée avec 12 Go de mémoire vive et Android 16, ce qui correspond au positionnement haut de gamme visé.

Sur le plan graphique, l’Exynos 2700 intégrerait un GPU Xclipse de nouvelle génération, pensé pour rivaliser avec les solutions Adreno des prochaines plateformes Snapdragon. Les scores de test préliminaires la placeraient dans le haut du panier Android, sans garantir toutefois le comportement en usage réel, notamment en matière de chauffe et de stabilité. Ces points seront déterminants, car la génération précédente d’Exynos était régulièrement comparée de manière défavorable aux Snapdragon concurrents, en particulier sur l’efficacité énergétique et la tenue des performances prolongées.

Production et enjeux pour les Galaxy S27

La production de l’Exynos 2700 devrait donc s’appuyer sur la gravure 2 nm de seconde génération de Samsung, avec un démarrage supposé de la production de masse au second semestre 2026. Cela laisserait au constructeur une marge confortable pour intégrer la puce dans les Galaxy S27 commercialisés en 2027 dont le Galaxy S27 Pro, nouveauté dans la série. Selon différents rapports, des échantillons seraient déjà entre les mains de la division mobile pour affiner le développement des prochains flagships.

Face à Qualcomm, qui prépare également une nouvelle génération de puces haut de gamme, Samsung joue une carte des plus stratégiques. Si les promesses en matière de performances et de gestion énergétique sont tenues, l’Exynos 2700 pourrait permettre au constructeur de proposer des Galaxy S27 plus homogènes entre les différentes régions, tout en réduisant les coûts liés à l’achat de SoC externes. Il faudra cependant attendre les premiers tests indépendants pour mesurer l’écart réel avec les Snapdragon de la même génération.

