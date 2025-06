Fête des pères : le Galaxy S25 Ultra en promo avec une montre connectée à 320 € offerte

Chez Samsung, on ne chamboule pas tout chaque année… mais on affine. Et avec ce Galaxy S25 Ultra, le constructeur coréen pousse le curseur encore plus loin côté intelligence artificielle. Cela donne un smartphone ultra premium, plus rapide, plus futé… et désormais accompagné d’une offre spéciale bien tentante.