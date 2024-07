Forfait L'Olympique de YouPrice : Le maxi forfait mobile à prix mini pour les JO de Paris 2024

Un forfait mobile conçu pour les JO et l'été

Alors que les Jeux Olympiques s’apprêtent à débuter en France le 26 juillet, YouPrice marque le coup avec son forfait "L'Olympique". Pour moins de 9€, vous bénéficiez de 130 Go de data, idéal pour partager vos meilleurs moments, suivre les événements en direct, et rester connecté où que vous soyez.

Avec ce forfait pas cher, vous profitez également des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'en roaming dans l'UE et les DOM. De plus, 12 Go de data sont utilisables depuis ces zones, parfait pour rester connecté lors de vos déplacements pendant les JO.

YouPrice offre une flexibilité remarquable en vous permettant de choisir entre le réseau Orange ou SFR, tout en maintenant le même tarif compétitif. Cette option est idéale pour les utilisateurs qui veulent profiter de la meilleure couverture possible sans se ruiner. Même Sosh, la marque 100% digitale d'Orange, ne peut rivaliser avec les promotions actuelles de YouPrice.

Cette série limitée prend fin le 29 juillet prochain. Pour en profiter, il vous suffit d'ouvrir une nouvelle ligne chez YouPrice.

Autre nouveauté : le forfait Le Fast avec 5G offerte pour moins de 10€

En plus de l'offre "L'Olympique", YouPrice lance le forfait "Le Fast", qui vous permet de passer à la 5G sans vous ruiner. Pour moins de 10€, vous bénéficiez de 150 Go de data sur le réseau Orange, avec la 5G incluse, un tarif jamais vu pour une telle qualité de service.

Ce forfait est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent profiter de la rapidité et de la performance de la 5G, que ce soit pour le streaming, les jeux en ligne, ou toute autre activité gourmande en données.

"Le Fast" inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM, avec 14Go de data à utiliser en itinérance.

Et comme pour les autres abonnements de l'opérateur vous pouvez choisir entre le réseau Orange ou SFR.