Forfait mobile introuvable ailleurs : 300 Go de 5G à moins de 8€, c’est maintenant ou jamais !

Un forfait mobile en vente privée à prix cassé

Jusqu’au 9 juillet 2025, les nouveaux clients peuvent profiter d’un forfait 300 Go 5G à seulement 7,99 €/mois pendant un an (puis 9,99 €), sans engagement et sans frais cachés. Une occasion en or de se connecter au très haut débit sans exploser son budget.

Ce forfait mobile en vente privée inclut :

300 Go de data en 5G sur le réseau SFR (dont 7 Go utilisables en Europe et DOM),

sur le réseau SFR (dont 7 Go utilisables en Europe et DOM), Appels et SMS illimités en France métropolitaine,

Une carte SIM gratuite avec 1 Go offert le premier mois,

avec 1 Go offert le premier mois, Aucune mauvaise surprise : pas de hors-forfait involontaire, pas de RIB demandé, ni d’engagement à rallonge.

Autre avantage : la portabilité gratuite du numéro permet de conserver son numéro actuel sans coupure de ligne. Il suffit de récupérer son code RIO et de souscrire en quelques clics.

Pourquoi choisir cette vente privée exclusive ?

L’offre 300 Go de Lebara ne se contente pas d’un bon prix, elle coche toutes les cases d’un forfait ultra complet :

Un volume XXL de data : 300 Go, c’est idéal pour le streaming, les réseaux sociaux, les appels visio ou le gaming mobile.

La puissance de la 5G SFR : selon nPerf 2025, SFR est n°1 sur l’internet mobile avec un débit descendant moyen de 248 Mbit/s en 5G.

avec un débit descendant moyen de 248 Mbit/s en 5G. Une flexibilité totale : pas d’engagement, renouvellement tous les 30 jours, et des économies durables.

Une couverture nationale solide : la 4G SFR couvre plus de 99 % de la population, et la 5G plus de 80 %.

Une gestion simplifiée : tout se fait en ligne, sans paperasse, avec un suivi clair et une facturation sans surprise.

Avec cette vente privée exclusive sur LesMobiles.com, Lebara prouve une fois de plus qu’il est possible de profiter du très haut débit mobile sans se ruiner. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps : elle disparaît dès le 9 juillet. À ce prix-là, il serait dommage de passer à côté.

Envie de profiter pleinement de la 5G ? Voici comment faire

Pour tirer le meilleur de ce forfait 300 Go avec 5G incluse, il vous faut bien sûr un smartphone compatible 5G. Si ce n’est pas encore le cas, c’est peut-être le bon moment pour franchir le pas : plusieurs excellents modèles sont aujourd’hui disponibles à prix réduit. Vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans smartphones 5G du moment.

Mais pas d’inquiétude si votre smartphone actuel n’est compatible qu’en 4G : vous pourrez tout de même profiter des 300 Go inclus, avec une couverture étendue et d’excellents débits en 4G sur le réseau SFR. Vous êtes donc libre de changer de téléphone plus tard, sans contrainte.