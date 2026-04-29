French Days : Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus est à moins de 230 €, un vrai bon plan à saisir

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G est actuellement affiché à moins de 230 €, un prix qui est inférieur à la concurrence habituelle. Pour un smartphone proposant 12 Go de RAM et une certification d'étanchéité IP68, il faut dire que ce tarif est particulièrement compétitif.

Cette version « Plus » propose des spécifications poussées. En effet, lors de notre test du Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, nous avions observé une endurance très solide malgré une puissance accrue par rapport à sa version de l'année passée, une configuration qui est donc très équilibrée pour un tarif réduit.

Détails de la fiche technique : Une configuration solide

Dans la gamme des mobiles Xiaomi, l'appellation « Pro Plus » désigne les modèles équipés des composants les plus performants de la gamme. En 2026, la présence de 12 Go de RAM sur un téléphone situé dans cette tranche de prix est un avantage concret étant donné que le coût global des composants est de plus en plus élevé.

Performances : les 12 Go de RAM associés aux 256 Go de stockage assurent une fluidité dans le multitâche.

les 12 Go de RAM associés aux 256 Go de stockage assurent une fluidité dans le multitâche. Photographie : le bloc optique s'appuie sur un capteur principal de 50 MP.

le bloc optique s'appuie sur un capteur principal de 50 MP. Résistance : ce modèle bénéficie de la certification IP68 , garantissant une protection contre l'immersion totale.

ce modèle bénéficie de la certification , garantissant une protection contre l'immersion totale. Connectivité : la compatibilité 5G permet d'utiliser les réseaux mobiles les plus rapides.

Caractéristique Redmi Note 15 Pro+ 5G Mémoire (RAM/Stockage) 12 Go / 256 Go Étanchéité IP68 (Immersion totale) Réseau 5G Prix French Days Moins de 230,00 €

Précisions sur l'édition internationale

Pour proposer ce prix, le vendeur propose une édition internationale (Import).

Cela signifie que le produit est issu d'un circuit de distribution situé en dehors du marché français initial.

Quelles sont les conséquences pour l'utilisateur ?

Compatibilité : le téléphone est déverrouillé et fonctionne avec toutes les fréquences 4G et 5G utilisées en France (Orange, SFR, Bouygues, Free).

le téléphone est déverrouillé et fonctionne avec toutes les fréquences 4G et 5G utilisées en France (Orange, SFR, Bouygues, Free). Logiciel : le système Android intègre la langue française et l'ensemble des services Google habituels, mais certaines applications peuvent ne pas être compatibles.

le système Android intègre la langue française et l'ensemble des services Google habituels, mais certaines applications peuvent ne pas être compatibles. Garantie : la vente étant réalisée sur la plateforme française Cdiscount, vous disposez des protections classiques liées à l'achat en ligne.

Il peut arriver que la notice soit rédigée dans une langue étrangère ou qu'un adaptateur soit nécessaire pour le chargeur (celui-ci est régulièrement ajouté par le vendeur).

✅ Les points forts Volume de RAM important pour le prix.

Étanchéité IP68, rare sur ce segment.

Écran adapté aux multimédias et jeux mobiles. ⚠️ À surveiller Origine Import (vérifier le contenu de la boîte).

Certaines applications ne sont pas compatibles avec cette version asiatique.

Le Redmi Note 15 Pro Plus à moins de 230 € permet de compenser l'augmentation générale des tarifs. Il s'agit d'un appareil complet, doté d'une mémoire véloce et conçu pour durer longtemps.