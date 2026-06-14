Coupe du Monde 2026 : que vaut la gamme de smartphone officielle de l'équipe de France ?

Cette alliance marque un tournant pour la marque de Mountain View, qui s'invite directement dans le vestiaire et le quotidien des joueurs français. Pour découvrir les détails et les coulisses de cet accord historique, vous pouvez relire notre sujet sur le smartphone officiel de l'équipe de France.

Un doublé historique selon DxOMark

1 et 2 et ... Non pas 3, mais c'est déjà énorme ! Google possède les deux meilleurs écrans au monde selon DxOMark. Pour les amateurs de ballon rond qui prévoient de regarder les matchs en streaming lors de leurs déplacements, la qualité de l'affichage est évidemment le critère éliminatoire numéro un ; or, il se trouve que ces deux smartphones font partie de la gamme Pixel 10 partenaire de l'équipe de France.

D'après DxOMark, une vraie référence dans le milieu de la tech, ceux des appareils de la gamme de Google surclasse l'intégralité de la concurrence mondiale : le Pixel 10 Pro XL décroche la première place mondiale, s'imposant officiellement comme le meilleur écran au monde.

Pour ne rien gâcher, son petit frère, le Pixel 10 standard, s'empare de la deuxième place de ce même classement !

La communication de la F.F.F. et Google ne met pas cet aspect spécialement en avant pour l'événement, mais pour les fans de sport, cela tombe très bien !

Plus qu'un simple affichage, un apparei photo professionel

Au-delà de leurs performances d'affichage hors norme, ces appareils sont également parmi les meilleurs photophones du marché. Nous avions d'ailleurs décerné le titre du meilleur smartphone pour les photos au Pixel 10 Pro, de même pour la rédaction de Frandroid.

En plus du rendu très naturel et précis des photos, les outils de traitement de la marque, comme la « Gomme magique audio », permettent par exemple de nettoyer vos vidéos souvenirs prises dans les fan-zones ou dans les tribunes en éliminant les bruits de foule indésirables pour ne garder que l'ambiance et les chants des supporters.

Vous pouvez donc regarder les matchs sur votre écran, mais aussi les suivre directement dans le stade et immortaliser au mieux le souvenir.

Que vous optiez pour le format XL pour un confort visuel impressionnant ou pour la version classique pour sa compacité, le smartphone officiel de l'équipe de France justifie pleinement son statut de champion du monde de l'affichage pour cet été sportif. De son côté le Pixel 10 Pro est un champion de la photo.

Et encore mieux, pour les petits budgets il existe le Pixel 10a, bien plus abordable et pourtant très pertinent en termes de photo, avec une puce haut de gamme et un écran bien plus petit, idéal pour ceux qui préfèrent les petits formats.