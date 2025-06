Fuite du design définitif du Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung semble vouloir marquer les esprits avec le Galaxy Z Fold7, dont la présentation officielle est attendue pour le 9 juillet prochain à 10h à New York, soit 16h en France selon les informations relayées par des sources concordantes. Ce nouveau modèle s’annonce comme le smartphone pliant le plus fin jamais commercialisé par la marque, avec une épaisseur comprise entre 3,9 mm et 4,5 mm une fois déplié, pour un poids de seulement 215 grammes. Les dimensions exactes, 158,4 x 143,1 x 3,9 mm ouvert, confirment cette orientation vers une prise en main plus agréable et un encombrement réduit.

Après plusieurs rendus déjà publiés il y a de nombreux mois, ce seraient les images officielles que l’on peut voir sur la toile. Le design du Galaxy Z Fold7 s’accompagne donc de nouveaux coloris élégants, avec notamment les finitions Jet Black, Silver Shadow et Blue Shadow.

Les premiers rendus officiels publiés laissent entrevoir un appareil aux lignes épurées, fidèle à l’identité visuelle de Samsung, mais optimisé pour la portabilité et la robustesse. Des coloris exclusifs pourraient également être proposés sur la boutique en ligne Samsung, à l’image des précédentes générations.

Configurations et coloris : une offre complète pour tous les usages

Côté configurations, Samsung déclinerait son Galaxy Z Fold7 en trois versions de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Les deux premières options seront disponibles dans les trois coloris standards (Jet Black, Silver Shadow, Blue Shadow), tandis que la version 1 To serait réservée aux teintes Jet Black et Blue Shadow.

La mémoire vive devrait atteindre 12 Go sur les modèles 256 et 512 Go, et pourrait grimper à 16 Go pour la version la plus haut de gamme, selon certaines fuites.

Cette stratégie permet à Samsung de répondre aux besoins variés des utilisateurs, qu’ils privilégient la capacité de stockage pour des usages professionnels, multimédias ou créatifs. À noter que des options de personnalisation via le service Bespoke pourraient être proposées, bien que leur disponibilité reste à confirmer pour cette édition.

Quelles performances et fonctionnalités ?

Sous le capot, le Galaxy Z Fold7 devrait embarquer le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, déjà présent sur la série Galaxy S25, garantissant ainsi des performances de haut niveau pour le multitâche, les jeux et les applications gourmandes en ressources. L’autonomie serait assurée par une batterie de 4 400 mAh, compatible avec la charge filaire 25W et la charge sans fil 15W, des caractéristiques similaires à celles de la génération précédente.