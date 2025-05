iPhone 18 Pro : Face ID sous l’écran dès 2026, évolution majeure du design confirmée

Depuis plusieurs années, Apple travaille à l’intégration de ses capteurs TrueDepth sous la surface d’affichage, afin de proposer un design plus épuré et immersif. Jusqu’à présent, la présence de l’encoche ou de la Dynamic Island était rendue nécessaire par les contraintes techniques du Face ID et de la caméra frontale. Selon Ross Young, vice-président de Counterpoint Research et spécialiste reconnu des technologies d’affichage, l’iPhone 18 Pro serait le premier à bénéficier de cette innovation, avant une généralisation progressive à d’autres modèles de la gamme.

Une confirmation venue de l’industrie des écrans

La technologie Face ID sous l’écran a franchi une étape décisive lors de la SID Business Conference. En effet, Michael Helander, PDG d’OTI Lumionics, y a indiqué que des smartphones dotés de cette fonctionnalité seront commercialisés dès 2026. OTI Lumionics, entreprise spécialisée dans les matériaux pour écrans OLED, a effectivement développé une solution permettant de créer des micro-ouvertures invisibles à l’œil nu dans le panneau d’affichage. Ces ouvertures laissent passer suffisamment de lumière infrarouge pour que le système de reconnaissance faciale fonctionne sans nécessiter de découpe visible dans l’écran.

Cette innovation répond à l’un des principaux obstacles techniques rencontrés jusqu’ici : celle de la difficulté pour la lumière infrarouge, essentielle au fonctionnement du Face ID, de traverser les couches d’un écran OLED classique. En retirant certains sous-pixels de manière ciblée, OTI Lumionics permettrait à Apple de conserver la précision et la sécurité de son système de reconnaissance faciale, tout en améliorant l’esthétique de ses appareils.

Un poinçon pour la caméra frontale, une évolution progressive

Malgré la disparition annoncée de la Dynamic Island sur les modèles Pro, la caméra frontale ne serait pas encore totalement invisible. Selon les déclarations de Ross Young et les informations relayées par The Information, un petit poinçon, probablement situé dans le coin supérieur gauche de l’écran, subsisterait pour accueillir la caméra selfie.

Cette solution, déjà adoptée par plusieurs constructeurs Android, permettrait à Apple de proposer un écran quasiment bord à bord, tout en conservant une qualité d’image conforme à ses standards.

L’intégration complète de la caméra frontale sous l’écran nécessiterait encore des avancées technologiques, notamment pour garantir une qualité de photo et de vidéo satisfaisante. Rappelons que certains smartphones Android proposent déjà des caméras sous l’écran notamment pour ceux de la marque ZTE et de sa gamme de mobiles RedMagic dont les derniers modèles en sont tous équipés. En outre, le Galaxy Z Fold6 profite aussi de cette technologie de caméra sous l’écran (intérieur, ici). Toutefois, les résultats restent en deçà des exigences du marché haut de gamme. Apple privilégierait donc une approche progressive, réservant dans un premier temps le Face ID sous l’écran aux modèles Pro, avant une éventuelle généralisation et une disparition totale des découpes à l’horizon 2027 avec l’iPhone 19 Pro.