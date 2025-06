Galaxy A06 : c'est le smartphone numéro 1 des ventes sur Amazon, et on comprend pourquoi

Le smartphone le plus vendu sur Amazon à moins de 100 € ? Vous l’avez sous les yeux : le Galaxy A06 est en tête des ventes dans sa catégorie, et même troisième tous modèles confondus. À seulement 85 €, il fait un véritable carton, et on comprend vite pourquoi. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce best-seller signé Samsung.