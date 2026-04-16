Galaxy A07 : Comment ce smartphone à moins de 100 € a-t-il pu intégrer le Top 10 mondial ?

Si vous suivez l'actualité des mobiles Samsung, le succès du Galaxy A07 n'est pas tout à fait un hasard. Lancé initialement sur des marchés spécifiques comme l'Indonésie, le nouveau champion de l'entrée de gamme a rapidement conquis le reste du monde par son efficacité.

Actuellement, on le déniche à seulement 94,99 € sur Cdiscount, un tarif qui fait chuter la facture de manière spectaculaire.

Proposer un smartphone Samsung sous la barre des 100 € est déjà une performance, mais lui offrir un indice de réparabilité de 8,4/10 est un signal plutôt fort. C'est un appareil pensé pour durer, loin de l'image du produit jetable trop souvent associée aux petits prix.

Un écran géant et une batterie de marathonien

Avec 6,7 pouces, le Galaxy A07 offre un confort visuel inattendu pour cette catégorie de prix. Certes, l'écran est LCD et avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz...

Mais pour ce prix, c'est tout à fait honorable et il permet de passer de bons moments sur les réseaux ou devant sa série en mangeant ou dans son lit (même si ce n'est pas recommandé de consulter son téléphone avant de dormir !).

Sous le capot, Samsung a misé sur une autonomie redoutable. Sa batterie de 5000 mAh encaisse les journées de travail sans sourciller, évitant de passer son temps dans les réglages d'économie d'énergie.

C'est un appareil simple d'utilisation qui propose une belle autonomie et un grand écran.

La photographie 50 MP enfin accessible

L'un des arguments qui explique sa présence dans le Top 10 mondial est sans doute son capteur principal de 50 MP.

Bien sûr, il ne va pas concurrencer les modèles Ultra, loin s'en faut, mais il permet de capturer des clichés nets et détaillés en plein jour, une rareté pour un mobile à moins de 100 €. Et surtout, si cela fait quelques années que vous n'avez pas changé de smartphone, n'imaginez pas que la qualité est la même que sur les anciens modèles où tout était flou à peine venues les ombres du soir.

Pour ceux qui cherchent la pépite du moment, ce smartphone est disponible en version 64 Go (extensible) avec 4 Go de RAM. Notez d'ailleurs que Samsung décline également ce modèle dans une version 5G abordable pour ceux qui souhaitent passer à la vitesse supérieure.

✅ Pourquoi il cartonne Prix record : Difficile de faire mieux pour 94,99 €.

Difficile de faire mieux pour 94,99 €. Écran : 6,7 pouces pour une immersion totale.

6,7 pouces pour une immersion totale. Réparabilité : Un excellent 8,4/10 pour la longévité. ⚠️ À considérer Stockage : 64 Go peuvent vite se remplir (prévoir une carte SD).

64 Go peuvent vite se remplir (prévoir une carte SD). Puissance : Uniquement pour un usage quotidien classique.

Caractéristique Spécifications du Galaxy A07 Écran 6,7 pouces LCD Capteur Photo 50 Mégapixels Batterie 5000 mAh Prix Cdiscount 94,99 €

Le Galaxy A07 ne cherche pas à impressionner par sa fiche technique brute, mais par son équilibre global. En proposant un appareil fiable, doté d'une bonne autonomie et facile à réparer pour moins de 100 €, Samsung a trouvé la formule idéale pour séduire des millions d'utilisateurs qui n'ont pas un réel intérêt dans le fait de posséder une bête de course, mais souhaitent juste un outil pratique.