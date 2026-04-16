Xiaomi 18 Pro : un bouton IA dédié veut redéfinir l'interaction sur smartphone

Des rendus en fuite viennent de révéler le Xiaomi 18 Pro avec un bouton physique dédié à l'intelligence artificielle sur le flanc. Cette touche permet d'activer des fonctions IA, de piloter les objets connectés et les véhicules Xiaomi, tout en conservant le design éprouvé du prédécesseur. On fait le point.

Sylvain Pichot - publié le 16/04/2026 à 15h30
Xiaomi 18 Pro leaks

À retenir

  • Le Xiaomi 18 Pro intègre un bouton IA dédié pour activer des fonctions spécifiques.
  • Il permet de contrôler des objets connectés et des véhicules de la marque.
  • Le smartphone est équipé d'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et d'une batterie de plus de 7000 mAh.

Alors que le Xiaomi 17 et ses grands frères sont disponibles depuis seulement quelques semaines, on entend déjà parler de l’un de ses successeurs : le Xiaomi 18 Pro. 
Selon les rendus qui ont été publiés sur la toile, ce nouveau modèle conserverait la silhouette du Xiaomi 17 Pro, avec un module photographique triple à l'arrière et un écran secondaire intégré au dos. D’après @leo_hefeng à l’origine des images, le nouvel élément distinctif serait un bouton latéral dont les actions utiliseraient spécifiquement l’intelligence artificielle. Sa position aiderait à avoir un accès rapide à certaines fonctions que l’on pourrait personnaliser.

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro

Un bouton qui va plus loin que les fonctions d’IA

D'après les visuels, le terminal se déclinerait en plusieurs teintes, dont du noir, blanc et rose, avec un logo Xiaomi discret. L'écran arrière, hérité des modèles précédents, gagne en polyvalence grâce à une « fenêtre intelligente » assistée par IA, utile pour les notifications ou les contrôles sans allumer l'écran principal. Comparé au Samsung Galaxy S26 Ultra, qui mise sur des boutons multifonctions limités, ou à l'iPhone 17 Pro avec son Action Button, cette approche rendrait l'IA plus tangible et immédiate. 
Par ailleurs, le bouton étendrait ses compétences au-delà du téléphone. En effet, certaines personnes bien renseignées pensent savoir qu’il pourrait commander les appareils domestiques intelligents et même les automobiles de la marque.

Quid des caractéristiques techniques du Xiaomi 18 Pro ?

Xiaomi équiperait son 18 Pro d'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro gravé en 2 nm, promettant des performances supérieures en multitâche et IA embarquée. Accompagné de jusqu'à 16 Go de RAM, il surpasserait le Snapdragon 8 Elite Gen 5 des Galaxy S26 en efficacité énergétique. La batterie aurait une capacité qui dépasserait les 7000 mAh et qui supporterait une charge filaire 100W et du sans fil rapide.

Côté photographie, deux capteurs 200 mégapixels domineraient le module arrière, complétés par un téléobjectif périscopique et un macro, surpassant les 50 mégapixels standards de nombreux flagships. Selon les leakers, ces optiques Leica optimiseraient la capture en faible lumière, rivalisant avec le Galaxy S26 Ultra. L'écran principal OLED de 6,3 pouces offre une fréquence de rafraîchissement élevée, tandis que le lecteur ultrasonique 3D sécuriserait les déverrouillages. Reste à voir si ces rumeurs se confirment dans les semaines ou les mois à venir et si ce nouveau smartphone prometteur arrivera chez nous. 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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