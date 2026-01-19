Samsung Galaxy A07 5G : un nouveau smartphone 5G abordable avec grande batterie et suivi logiciel prolongé

Samsung enrichit une nouvelle fois sa série Galaxy A avec le Galaxy A07 5G, présenté comme l’un de ses terminaux 5G les plus accessibles. Ce modèle succède logiquement au Galaxy A06 5G en apportant des améliorations autour de l’autonomie et l’affichage, tout en conservant une approche très contenue sur le tarif.

Le smartphone est déjà listé sur plusieurs sites officiels et chez des revendeurs en Thaïlande, en Malaisie ou encore en Afrique du Sud, avec une disponibilité immédiate ou imminente selon les marchés.

Le Galaxy A07 5G se place donc sur un segment très concurrentiel, celui des smartphones 5G d’entrée de gamme, face à des références proposées par Xiaomi, realme ou encore certains modèles Motorola dans des fourchettes de prix voisines. Par rapport au Galaxy A07 4G, déjà commercialisé avec une puce Helio G99, un écran 90 Hz et une batterie 5000 mAh, cette déclinaison 5G ajoute la connectivité 5G, une batterie plus imposante et une fréquence de rafraîchissement plus élevée.

Le design reste plutôt sobre. Le téléphone est annoncé dans au moins deux coloris, noir et violet clair. Le châssis offre une certification IP54 pour une résistance à la poussière et aux éclaboussures, un atout devenu fréquent sur ce segment mais pas systématique chez tous les concurrents. Les dimensions tournent autour de 167,4 x 77,4 x 8,2 mm pour un poids proche de 199 g, des valeurs assez classiques pour un smartphone à grand écran.

Ecran, performances et autonomie : les choix techniques du Galaxy A07 5G

Le Galaxy A07 5G repose sur un écran PLS LCD de 6.7 pouces avec définition HD+ et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une configuration en progrès par rapport à son prédécesseur limité à 90 Hz. La marque évoque une luminosité pouvant atteindre environ 800 cd/m² en mode haute luminosité.

Sous le capot, le Galaxy A07 5G intègre un SoC MediaTek Dimensity 6300 gravé en 6 nm, avec une compatibilité 5G. Ce processeur est épaulé par 4 ou 6 Go de RAM selon les versions, avec un stockage interne fixé à 128 Go, extensible par carte microSD.

Côté autonomie, Samsung augmente la capacité de la batterie à 6000 mAh, quand le Galaxy A07 4G s’en tenait à 5000 mAh. Cela doit offrir une marge confortable pour tenir une journée complète, voire davantage, en usage modéré, surtout combiné à une puce 6 nm plutôt économe. La recharge filaire, annoncée à un niveau proche de 25 W sur plusieurs fiches techniques, reste dans la moyenne du segment, sans atteindre les puissances de charge plus agressives vues chez certains concurrents chinois, mais avec un accent posé sur la préservation de la batterie dans la durée.

La partie photo repose sur un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un second module d’appoint, probablement dédié à la mesure de profondeur ou à la macro selon les descriptions des différents sites spécialisés. La caméra frontale de 8 mégapixels, intégrée dans une encoche en haut de l’écran, vise un usage simple pour les selfies et les appels vidéo.

Logiciel, suivi des mises à jour et position face aux concurrents

L’un des points les plus mis en avant par Samsung concerne la partie logicielle : le Galaxy A07 5G arrive avec Android 16 et l’interface One UI 8. D’après la marque, le smartphone bénéficiera de six mises à jour majeures d’Android et de six années de correctifs de sécurité, une promesse qui rapproche ce modèle d’entrée de gamme des standards appliqués jusqu’ici aux séries plus haut de gamme.

Disponibilité et prix

Le Galaxy A07 5G a d’abord été référencé en Thaïlande, où il est proposé à 5499 bahts (soit environ 151 euros) pour la version 4+128 Go et 5999 bahts (soit environ 165 euros) pour la version 6+128 Go.

