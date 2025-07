Galaxy A56 : le roi du smartphone milieu de gamme est-il détrôné ?

Présenté lors du Mobile World Congress 2025 auquel nous avions assisté ce modèle emprunte de nombreuses caractéristiques aux smartphones haut de gamme tout en restant financièrement abordable.

Une allure haut de gamme et des matériaux premium

Première chose à remarquer, le Galaxy A56 5G sait imposer son style. Exit les coques en plastique des Galaxy A26 et A36 et place à un élégant verre Gorilla Glass Victus et à un cadre en aluminium.

Ainsi, le rendu visuel et tactile rappelle clairement celui des Galaxy S25.

L’écran Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces profite d’un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Sa luminosité de 1200 nits combinée à la technologie Vision Booster offre une qualité d’affichage remarquable.

Mais c’est à l’intérieur que les choses deviennent vraiment intéressantes.

Une configuration interne bien musclée

Le Galaxy A56 5G est équipé d’un processeur Exynos 1530 gravé en 4 nm, couplé à un GPU Xclipse 540 inspiré de l’architecture AMD RDNA 3, ce qui permet performances graphiques au niveau des flagships, notamment en jeu ou en multitâche, ce qui est bluffant à ce niveau de prix.

Il est proposé avec 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 et 8 Go de RAM LPDDR5X. Avec la RAM virtuelle (RAM Plus), la mémoire vive peut grimper jusqu’à 12 Go.

Une telle fiche technique à ce tarif, c’est loin d’être courant.

Sa batterie de 5000 mAh tient aisément plus d’une journée complète. Et avec la charge rapide 45W, vous atteignez les 50 % en environ 20 minutes. Certains concurrents vont plus vite, certes, mais ici la batterie est préservée.

Un module photo qui dépasse les attentes

Le Galaxy A56 5G ne cherche pas à rivaliser avec les monstres de la photo, mais il se défend très bien grâce à un capteur principal de 50 MP (f/1.8) stabilisé (OIS) et un ultra grand-angle de 12 MP couvrant 123° (f/2.2).

Le traitement logiciel via IA ajuste couleurs, netteté et contraste à la volée. Les vidéos 4K à 60 images/seconde avec stabilisation électronique sont un vrai plus pour la création de contenu.

On ne s’attendait pas à un tel rendu. Pour ce positionnement tarifaire, le résultat est vraiment au-dessus de la moyenne. On s’approche même de certains appareils haut de gamme.

Là où il excelle, c’est sur le traitement intelligent des images grâce à l’IA embarquée.

L’intelligence artificielle au service de la photo et du confort

Le Galaxy A56 5G profite de nombreuses fonctions empruntées à la série S25, notamment à travers la Galaxy AI :

Effacement d’éléments : supprimez des objets ou des personnes indésirables, l’arrière-plan se régénère automatiquement.

: supprimez des objets ou des personnes indésirables, l’arrière-plan se régénère automatiquement. Pose parfaite : ajustez les expressions faciales après la prise de vue.

: ajustez les expressions faciales après la prise de vue. Mode nuit avancé : photos améliorées en basse luminosité grâce à l’IA.

: photos améliorées en basse luminosité grâce à l’IA. 6 ans de mises à jour : sécurité, fonctions nouvelles, pérennité assurée.

Où le trouver au tarif le plus compétitif ?

Officiellement, le Galaxy A56 5G est affiché à 449 €. Mais il est actuellement proposé à 298 € sur Rakuten, avec 2 ans de garantie.

Avec un tel rapport qualité-prix, il s’impose comme un choix stratégique.