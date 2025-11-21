Galaxy A56 sur Amazon : on découvre ensemble cette promo smartphone pour le Black Friday

Un prix Black Friday qui tombe au bon moment

Affiché à 262,10 € au lieu de 449€, le Galaxy A56 en version Enterprise Edition fait partie des baisses les plus intéressantes de la gamme Samsung cette semaine.

Le prix est même inférieur au plus bas constaté ces 30 derniers jours (275,99 €), ce qui confirme une vraie remise Black Friday. De plus, l’offre inclut le paiement en quatre fois.

Vous pouvez consulter toutes les spécifications du modèle dans notre fiche technique du Galaxy A56.

Avec un prix sous les 270 €, 6 ans de mises à jour et un indice de réparabilité de 8,6/10, le Galaxy A56 est le roi du milieu de gamme.

Un smartphone complet pour son prix

Le Galaxy A56 propose un écran AMOLED 6,7 pouces, un rafraîchissement 120 Hz, 8 Go de RAM et un stockage 128 Go, c'est ce que l'on peut retrouver pour beaucoup de haut de gamme également.

Son processeur Exynos 1380 assure de bonnes performances même pour le gaming, or, qui peut le plus peut le moins, il n'y aura donc aucun problème pour les tâches habituelles. La marque affiche d’ailleurs un taux de satisfaction élevé, avec plus de 91 % d’avis positifs sur Amazon.

Pour explorer les autres modèles de la marque, vous pouvez aussi parcourir notre sélection de smartphones Samsung.

✅Points forts Écran 6,7" UHD de 120 Hz

8 Go de RAM

6 ans de MAJ ☑️Points faibles Un peu grand pour certain bien que 6,7 soit courant

Enterprise Edition : des ajouts peu utiles pour le perso

Une offre idéale si vous recherchez un bon plan Amazon

Avec un tarif en forte baisse, un très bon écran et un équipement équilibré, le Galaxy A56 est une option pertinente, et même mieux que ça, c'est le meilleur du milieu de gamme.

