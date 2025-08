Galaxy S22 : moins de 240€ pour le smartphone le plus vendu de Samsung

Un deal en or chez un revendeur fiable

Le bon plan que nous vous proposons aujourd’hui vous offre la possibilité d’acquérir votre Galaxy S22 aux meilleures conditions sur une marketplace sérieuse et reconnue et classée par les utilisateurs, comme l’une des meilleures.

Sur cette plateforme spécialisée dans le reconditionnement de smartphones, le Samsung Galaxy S22 reconditionné (128 Go) est en effet accessible à seulement 239,99€.

Il s’agit d’un modèle 100% fonctionnel, reconditionné qui a passé toute une batterie de tests effectués par les spécialistes de Certideal. Il bénéficie d’ailleurs d’une garantie de 24 mois. Le smartphone est également désimlocké, et peut donc fonctionner avec la SIM de n’importe quel opérateur. De plus, il est livré avec une batterie en excellent état pour assurer une utilisation durable.

En optant pour ce Galaxy S22 reconditionné chez Certideal, vous pouvez ainsi économiser environ 50% par rapport au prix actuel du neuf, tout en profitant d’un appareil en très bon état et parfaitement fonctionnel.

Pourquoi acheter un Galaxy S22 ?

Le Galaxy S22 de Samsung a littéralement révolutionné l’expérience mobile lors de sa sortie grâce à des innovations majeures.

Son système photographique de pointe, équipé de la technologie Nightography et des Pixels Adaptatifs, capture des images d'une netteté remarquable même en basse lumière. L'appareil photo principal de 50 mégapixels, associé aux objectifs téléobjectif et ultra grand-angle, vous offre une polyvalence créative sans limites.

Pour l’affichage, ce modèle est doté d’un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,1 pouces avec Vision Booster. Ce dernier bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour une expérience visuelle fluide et immersive.

Sous la coque, le Galaxy S22, doit ses solides performances à une puce Exynos 2200 gravée en 4 nm et épaulée par 8 Go de RAM. Une architecture solide et fiable qui assure la compatibilité avec la 5G et le WiFi6 pour une connectivité optimale. Enfin, sa batterie optimisée de 3 700 mAh, compatible avec la charge rapide 25W, assure une autonomie prolongée.

Avec ces multiples atouts, le S22 a encore l’étoffe des grands, et l’avoir à ce prix sur Certideal est donc une véritable aubaine. Une fois votre commande passée, votre appareil est expédié par Chronopost dans les 48 heures. Autre bonne nouvelle : vous avez la possibilité de régler votre achat en plusieurs fois grâce à l’un des partenaires de la plateforme.

N’hésitez donc pas à sauter sur l’occasion ! Il n’y en aura pas pour tout le monde !