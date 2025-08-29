Le Samsung Galaxy S22 Ultra à prix réduit, c'est possible grâce à ce bon plan

Le Samsung Galaxy S22 Ultra à prix cassé sur CertiDeal : profitez-en

Sur la plateforme CertiDeal, un bon plan vous permet d’acquérir le Samsung Galaxy S22 Ultra à prix économique. Dans le cadre de cette offre exceptionnelle, vous pouvez obtenir le smartphone haut de gamme de la marque sud-coréenne pour seulement 584,99 € ou 29,79 € par mois pendant 24 mois.

Disponible en blanc, vert ou noir, l’appareil mobile proposé est un modèle 128 Go reconditionné Premium. Concrètement, cela signifie que :

l’écran est une pièce d’origine constructeur de qualité impeccable ;

les éventuelles micro-rayures sur la coque d’origine sont à peine visibles (invisibles à 20 cm) ;

la batterie est conforme pour un usage intensif ;

l’appareil dispose d’un état technique 100 % fonctionnel.

Pour une fiabilité maximale, le Samsung Galaxy S22 Ultra qui vous sera livré aura été testé dans les moindres détails par CertiDeal. Satisfait ou remboursé pendant 21 jours, il possèdera en outre d’une garantie de 24 mois. Le câble de chargement est évidemment fourni. Bref, une excellente affaire en cette période de rentrée !



Bonus : si vous êtes abonné Free Mobile, vous profiterez d’une réduction supplémentaire de 29 €.

Le Galaxy S22 Ultra, un smartphone Samsung toujours excellent

Même s’il n’est pas le modèle le plus récent de Samsung, le Galaxy S22 Ultra reste un smartphone de très grande qualité. En 2025, choisir cet appareil mobile est même judicieux. Moins cher que ses successeurs, il dispose de caractéristiques premium avec :