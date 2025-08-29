Le Samsung Galaxy S22 Ultra à prix réduit, c'est possible grâce à ce bon plan

Vous souhaitez vous offrir un smartphone haut de gamme pour la rentrée ? Vous cherchez un modèle à prix abordable ? Sur CertiDeal, le Samsung Galaxy S22 Ultra est disponible à tarif économique. Découvrez immédiatement ce bon plan. C’est l’occasion idéale d’obtenir un appareil mobile premium sans exploser votre budget.

Promo CertiDeal Samsung Galaxy S22 Ultra

Le Samsung Galaxy S22 Ultra à prix cassé sur CertiDeal : profitez-en

Sur la plateforme CertiDeal, un bon plan vous permet d’acquérir le Samsung Galaxy S22 Ultra à prix économique. Dans le cadre de cette offre exceptionnelle, vous pouvez obtenir le smartphone haut de gamme de la marque sud-coréenne pour seulement 584,99 € ou 29,79 € par mois pendant 24 mois.

Disponible en blanc, vert ou noir, l’appareil mobile proposé est un modèle 128 Go reconditionné Premium. Concrètement, cela signifie que :

  • l’écran est une pièce d’origine constructeur de qualité impeccable ;
  • les éventuelles micro-rayures sur la coque d’origine sont à peine visibles (invisibles à 20 cm) ;
  • la batterie est conforme pour un usage intensif ;
  • l’appareil dispose d’un état technique 100 % fonctionnel.

Pour une fiabilité maximale, le Samsung Galaxy S22 Ultra qui vous sera livré aura été testé dans les moindres détails par CertiDeal. Satisfait ou remboursé pendant 21 jours, il possèdera en outre d’une garantie de 24 mois. Le câble de chargement est évidemment fourni. Bref, une excellente affaire en cette période de rentrée !

Bonus : si vous êtes abonné Free Mobile, vous profiterez d’une réduction supplémentaire de 29 €.

 

Le Galaxy S22 Ultra, un smartphone Samsung toujours excellent

Même s’il n’est pas le modèle le plus récent de Samsung, le Galaxy S22 Ultra reste un smartphone de très grande qualité. En 2025, choisir cet appareil mobile est même judicieux. Moins cher que ses successeurs, il dispose de caractéristiques premium avec :

  • une puce Exynos 2200 ultra-performante ;
  • un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces protégé par un verre Gorilla Glass Victus + ;
  • un quadruple module photo au dos (capteur principal 108 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, deux téléobjectifs 10 Mpx et 3 Mpx) + une caméra selfie 40 Mpx à l’avant ;
  • une batterie longue autonomie de 5 000 mAh ;
  • une résistance à l’eau et la poussière certifiée par l’indice IP68 ;
  • un stylet S Pen intégré pour écrire, dessiner, retoucher des photos, etc.

