Samsung Galaxy S24 : en ce moment 10 % de remise, 100 € de remboursement… et c’est loin d’être tout !

Le Galaxy S24 est disponible en ce moment avec de nombreuses réductions, premièrement, vous pouvez être remboursé de 100 € après achat. En plus de cela, vous bénéficiez de deux fois plus de stockage au prix de la version inférieure. Pour l’achat du Galaxy S24, des écouteurs Galaxy Buds 3 sont offerts, écouteurs d’une valeur de 179 €.

Et pour finir, en commandant par l’application de Samsung (que vous pouvez télécharger en cliquant ici) vous obtenez 10 % de réduction supplémentaire !

La fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 est le smartphone haut de gamme par excellence de Samsung. Il propose une fiche technique très solide et polyvalente à tous les niveaux.

Magnifique écran, excellent processeur, grosse autonomie, performances élevées et appareil photo aux fonctionnalités variées, il s’agit sans aucun doute d’un véritable haut de gamme dans tous ses aspects et qui conviendra autant à ceux qui recherchent un smartphone qui durera dans le temps (Samsung promet 7 ans de mises à jour), qu’à ceux qui veulent profiter au maximum du gaming ou streaming.

Retrouvez notre test du Galaxy S24, nous lui avons mis 5/5 !

Quelle offre pour le Galaxy S24 sur le site de Samsung ?

En ce moment, pour la Samsung Week, le constructeur fait une très grosse offre. Après l’achat, vous pouvez obtenir un remboursement de 100 €, et profitez du double de stockage sans frais supplémentaire sur le Galaxy S24. En plus, les écouteurs Galaxy Buds 3, d’une valeur de 179 €, sont offerts avec le téléphone !

En commandant via l’application Samsung, vous économisez 10 % supplémentaires ! Et il est possible de payer jusqu’en 24 fois votre nouveau smartphone, ainsi que de faire reprendre vos anciens modèles pour encore faire baisser le prix du nouveau.