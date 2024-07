Galaxy S24 Ultra : avec 120 € de remise, payable en 24 fois sans frais, et de nombreux autres cadeaux, le mastodonte de Samsung devient incontournable

Le Galaxy S24 Ultra est incontestablement le smartphone le plus puissant de Samsung, mais aussi et surtout le plus populaire auprès des fans de la marque !

En conséquence, il est également l'un des smartphones les plus recherchés au monde, Samsung et Apple étant les deux plus grandes marques de smartphones à l'échelle mondiale.

Le S24 Ultra est aussi une référence pour la concurrence étant donné qu’il est un peu le modèle à dépasser pour de nombreuses marques, et donc la mesure étalon du marché haut de gamme.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Sur le long terme, le Galaxy S24 Ultra est véritablement intéressant, car il bénéficie de mises à jour pendant 7 ans. De plus, ses spécifications assurent qu’il sera encore utile et à la page dans plusieurs années.

Côté fiche technique, il propose une puissance exceptionnelle grâce à sa puce Qualcomm et le plus bel écran de sa génération, surpassé uniquement par un autre smartphone selon Dxomark : le Honor Magic6 Pro.

Il offre également des fonctionnalités photo avancées, une autonomie remarquable, et l'intelligence artificielle Galaxy IA de Samsung qui vient renforcé le potentiel évolutif de l'appareil.

Découvrez aussi notre test du Galaxy S24 Ultra de Samsung !

Quelle offre propose Samsung en ce moment ?

Le Galaxy S24 Ultra est disponible en ce moment avec 120 € réduction sur le site de Samsung.

À cela s'ajoutent des écouteurs sans fil haut de gamme Galaxy Buds 2 Pro offerts, mais aussi une coque de votre choix offerte ! Et pour couronner le tout, il vous est possible de payer votre achat en 24 fois sans frais.