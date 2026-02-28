Galaxy S24 Ultra : il passe au prix d'un milieu de gamme avec le lancement massif de la nouvelle génération S26

Alors que les projecteurs sont braqués sur la sortie des nouveaux Galaxy S26, une opportunité se dessine déjà pour les amateurs de technologie. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, qui dominait le marché il n'y a pas si longtemps, voit son prix s'effondrer. Aujourd'hui, il s'affiche à un tarif comparable à celui d'un smartphone de milieu de gamme, tout en conservant des prestations premium.

Rémi Deschamps - publié le 28/02/2026 à 17h45
Le Samsung Galaxy S24 Ultra

Passer à la génération précédente est souvent la stratégie la plus logique pour ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Et pourquoi pas à celle d'encore avant ?

 

Le fleuron de 2024 n'a rien perdu de sa superbe

Le Galaxy S24 Ultra est une bête de course, capable de rivaliser avec n'importe quel smartphone récent grâce à sa conception ultra polyvalente et cohérente avec sa décennie.

  • Écran : Une dalle de 6,8 pouces d'une fluidité exemplaire, idéale pour le streaming et le jeu.
  • Photo : Un capteur de 200 MP additionné à une excellente ouverture focale.
  • Autonomie : Une batterie de 5000 mAh qui assure une endurance solide pour toute la journée.
  • IA : Il bénéficie également des mises à jour Galaxy AI, vous offrant les mêmes outils intelligents que les modèles plus récents.

Avec un indice de réparabilité de 8,5/10, c'est un investissement durable qui vous accompagnera encore de nombreuses années.

 

Zoom sur l'offre canon de Cdiscount

C'est actuellement sur Cdiscount que l'on trouve l'une des meilleures pépites. Le prix affiché ferait presque oublier qu'il s'agit d'un modèle "Ultra" :

  • Prix Choc : Le Galaxy S24 Ultra (256 Go) est affiché à seulement 560,00 €.
  • Livraison : La livraison est gratuite, avec une réception rapide prévue sous quelques jours.
  • Facilités de paiement : Possibilité de régler en plusieurs fois pour lisser votre achat.
  • Offre de bienvenue : -10€ supplémentaires dès 50€ d'achat pour votre première commande avec le code dédié sur le site.
 
CaractéristiqueDétails Galaxy S24 Ultra
Prix actuel560,00 € (chez Cdiscount)
Appareil PhotoCapteur principal 200 Mpx
Stockage256 Go (Version Ambre)
ÉtatNeuf (Version US débloquée)

L'avis de la rédaction : Pourquoi payer le prix fort pour le S26 Ultra quand le S24 Ultra est disponible à moins de 600 € ? À ce prix, il vient directement concurrencer les modèles de milieu de gamme (série Galaxy A) tout en offrant une puissance et une qualité photo largement supérieures.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
