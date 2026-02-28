Galaxy S24 Ultra : il passe au prix d'un milieu de gamme avec le lancement massif de la nouvelle génération S26

Passer à la génération précédente est souvent la stratégie la plus logique pour ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Et pourquoi pas à celle d'encore avant ?

Le fleuron de 2024 n'a rien perdu de sa superbe

Le Galaxy S24 Ultra est une bête de course, capable de rivaliser avec n'importe quel smartphone récent grâce à sa conception ultra polyvalente et cohérente avec sa décennie.

Écran : Une dalle de 6,8 pouces d'une fluidité exemplaire, idéale pour le streaming et le jeu.

Une dalle de 6,8 pouces d'une fluidité exemplaire, idéale pour le streaming et le jeu. Photo : Un capteur de 200 MP additionné à une excellente ouverture focale.

Un capteur de additionné à une excellente ouverture focale. Autonomie : Une batterie de 5000 mAh qui assure une endurance solide pour toute la journée.

Une batterie de 5000 mAh qui assure une endurance solide pour toute la journée. IA : Il bénéficie également des mises à jour Galaxy AI, vous offrant les mêmes outils intelligents que les modèles plus récents.

Avec un indice de réparabilité de 8,5/10, c'est un investissement durable qui vous accompagnera encore de nombreuses années.

Zoom sur l'offre canon de Cdiscount

C'est actuellement sur Cdiscount que l'on trouve l'une des meilleures pépites. Le prix affiché ferait presque oublier qu'il s'agit d'un modèle "Ultra" :

Prix Choc : Le Galaxy S24 Ultra (256 Go) est affiché à seulement 560,00 € .

Le Galaxy S24 Ultra (256 Go) est affiché à seulement . Livraison : La livraison est gratuite, avec une réception rapide prévue sous quelques jours.

La livraison est gratuite, avec une réception rapide prévue sous quelques jours. Facilités de paiement : Possibilité de régler en plusieurs fois pour lisser votre achat.

Possibilité de régler en plusieurs fois pour lisser votre achat. Offre de bienvenue : -10€ supplémentaires dès 50€ d'achat pour votre première commande avec le code dédié sur le site.

Caractéristique Détails Galaxy S24 Ultra Prix actuel 560,00 € (chez Cdiscount) Appareil Photo Capteur principal 200 Mpx Stockage 256 Go (Version Ambre) État Neuf (Version US débloquée)