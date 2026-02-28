Galaxy S26 et S26+ : Comment faire chuter leur prix grâce aux offres de précommande Samsung ?

Galaxy S26 et S26+, ou l'IA proactive dans un design adouci

Les nouveaux Galaxy S26 et S26+ sont très polyvalents. Si le S26 reste le champion de la compacité en étant l'un des hauts de gamme les plus petits du marché, le S26+ offre un confort visuel supérieur à ce premier avec sa dalle élargie.

Tous deux profitent des dernières innovations de la marque en matière d'IA proactive, et proposent des écrans Dynamic AMOLED 2X.

Côté photo, ils sont également très solides avec leurs multiples capteurs dont un principal à 50 Mpx et une ouverture ƒ/1.8. C'est excellent.

Rien de révolutionnaire non plus, c'est vrai, mais il faut dire que les Galaxy S25 mettaient déjà la barre très haute. Ce sont déjà parmi les meilleurs haut de gamme « grand public » de 2026, et ils sont appelés à le rester.

Design : Des lignes plus douces et des bordures encore plus fines que les S25 pour une prise en main optimale.

Performances : Équipés pour gérer les tâches Galaxy AI les plus complexes en toute fluidité.

Photo : Un traitement d'image revu pour des couleurs plus naturelles et un mode portrait amélioré.

Ces modèles ne font clairement aucun compromis et profitent d'un nouveau processeur Samsung Exynos 2600 pour garantir une longévité logicielle exemplaire.

Zoom sur les offres de précommande sur le Store Samsung

Pour le lancement, la boutique officielle Samsung propose plusieurs avantages cumulables jusqu'au 10/03/2026 pour tout achat d'un Galaxy S26 ou S26+ :

Stockage doublé : Profitez de 200 € de remise immédiate sur la version 512 Go (soit le 512 Go au prix du 256 Go).

Profitez de sur la version 512 Go (soit le 512 Go au prix du 256 Go). Bonus de reprise : Économisez jusqu'à 515 € pour la reprise de votre ancien smartphone Galaxy.

Économisez jusqu'à pour la reprise de votre ancien smartphone Galaxy. Code Promo : 50 € de remise additionnelle avec le code PAYPAL à saisir à l'étape paiement.

50 € de remise additionnelle avec le code à saisir à l'étape paiement. Écosystème : -30 % sur une sélection d'accessoires et -10 % sur les nouveaux Galaxy Buds4 et Buds4 Pro.

Samsung propose également un paiement jusqu'en 24X sans frais, de quoi aider l'achat sans payer un centime de plus. D'ailleurs, l'achat vous rapporte immédiatement des points Samsung Rewards, utilisables pour réduire le prix de vos futurs accessoires par exemple.

Avantages Précommande S26 / S26+ Détails de l'offre Samsung Store Offre Stockage -200 € sur la version 512 Go Reprise Galaxy Jusqu'à 515 € de remise immédiate Avantage PayPal -50 € avec le code PAYPAL Accessoires Jusqu'à -30 % sur la boutique officielle