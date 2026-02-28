Quel smartphone choisir à moins de 450€ pour tenir au moins 4 ans ?

En matière de design, ces trois smartphones adoptent des philosophies sensiblement différentes. Ainsi, le Pixel 9a conserve la barre horizontale emblématique pour ses capteurs photo, intégrée dans un bandeau légèrement saillant qui traverse la coque arrière. Les profils sont arrondis, pour une prise en main confortable. Il est proposé en plusieurs coloris sobres et pastel selon les marchés, avec une finition mate.

Le Galaxy A56, pour sa part, opte pour une disposition verticale de trois capteurs alignés individuellement dans le coin supérieur gauche, sans module englobant, dans un style épuré. Son châssis présente des bords plutôt plats, dans la continuité du langage esthétique récent de la marque, et il est décliné en plusieurs teintes classiques et modernes.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro adopte un bloc rectangulaire plus imposant, regroupant ses capteurs dans un module distinct visuellement marqué. Ses tranches sont légèrement incurvées selon les versions, et il est disponible dans des couleurs parfois plus audacieuses.

En termes de dimensions, le plus compact est généralement le Pixel 9a, tandis que le Redmi Note 15 Pro est le plus grand. Le plus léger se situe du côté du Pixel, alors que le Redmi est aussi le plus lourd du trio. Concernant l’étanchéité, le Pixel 9a bénéficie d’une certification IP67, le Galaxy A56 d’une certification IP67 également, tandis que le Redmi Note 15 Pro offre une certification IP54 ou IP68 selon les versions, ce qui influe sur la résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les différences sont structurantes pour envisager une utilisation sur quatre ans. Le Pixel 9a embarque le processeur Google Tensor G3, une puce gravée en 4 nm, associée à 8 Go de mémoire vive et à 128 Go ou 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte micro SD.

Le Galaxy A56 est équipé d’un processeur Exynos 1480, également gravé finement, couplé à 8 Go de RAM et à 128 Go ou 256 Go de stockage, extensible via micro SD selon les marchés. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro, selon sa version européenne, repose sur un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, associé à 8 Go ou 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage, généralement sans extension micro SD.

En termes de hiérarchie de puissance brute, le Tensor G3 du Pixel 9a se place en tête grâce à ses capacités en intelligence artificielle et à son optimisation logicielle, suivi de près par le Snapdragon 7s Gen 2 du Redmi Note 15 Pro, puis par l’Exynos 1480 du Galaxy A56. Toutefois, la stabilité des mises à jour et la durée du support logiciel jouent un rôle déterminant pour tenir quatre ans, domaine où le Pixel bénéficie d’un engagement particulièrement long.

S’agissant des écrans, le Pixel 9a dispose d’une dalle OLED d’environ 6,1 à 6,3 pouces selon la version, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale élevée dépassant les 1000 nits en pic. L’écran est plat, protégé par un verre renforcé. Le Galaxy A56 propose une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, également en 120 Hz, avec une luminosité confortable pour un usage extérieur et un affichage plat.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro intègre un écran AMOLED de 6,67 pouces, en 120 Hz, avec une luminosité maximale très élevée sur certaines versions, et parfois des bords légèrement incurvés. En matière de qualité globale d’affichage, le Pixel 9a et le Redmi Note 15 Pro se placent en tête pour la luminosité et la précision des couleurs, tandis que le Galaxy A56 offre un excellent compromis entre taille et homogénéité.

Pour la taille, le Redmi est le plus généreux, suivi du Galaxy, puis du Pixel, plus compact. Les trois proposent 120 Hz, ce qui assure une fluidité durable dans le temps.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, le Pixel 9a mise sur un double capteur arrière composé d’un capteur principal d’environ 64 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, complétés par un capteur selfie de 13 mégapixels. Le traitement logiciel poussé améliore la dynamique et la gestion des scènes nocturnes. Le Galaxy A56 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, avec un capteur frontal de 32 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro propose un capteur principal de 200 mégapixels sur certaines déclinaisons, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 16 mégapixels. En pratique, le Pixel 9a offre souvent les clichés les plus équilibrés grâce à son traitement logiciel, suivi du Redmi Note 15 Pro pour la haute définition et le niveau de détail en pleine lumière, puis du Galaxy A56 qui reste polyvalent.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, disposent du Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E selon les versions, du Bluetooth récent et du NFC. Aucun ne propose de prise audio jack sur les versions récentes, et l’émetteur infrarouge est généralement absent, sauf sur certaines variantes du Redmi. Les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran pour les trois modèles, ce qui facilite le déverrouillage.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère central pour une utilisation sur quatre ans. Le Pixel 9a intègre une batterie d’environ 4500 à 5000 mAh selon la version, compatible avec une recharge filaire autour de 18 à 27 W et la recharge sans fil à puissance modérée. Le Galaxy A56 est équipé d’une batterie de 5000 mAh, avec une recharge filaire rapide pouvant atteindre 25 W, sans recharge sans fil sur la majorité des versions. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro dispose également d’une batterie de 5000 mAh, avec une recharge rapide pouvant atteindre 67 W selon les marchés, mais sans recharge sans fil.

Sur le plan de l’endurance pure, les Galaxy A56 et Redmi Note 15 Pro peuvent offrir une autonomie légèrement supérieure grâce à leur batterie de 5000 mAh, même si cela varie selon les usages, la luminosité d’écran et la gestion logicielle. Toutefois, la longévité globale sur quatre ans dépendra aussi du suivi logiciel et de l’optimisation énergétique. Ainsi, pour conjuguer puissance, qualité photo et mises à jour prolongées, le Pixel 9a apparaît comme un choix pertinent, tandis que le Redmi Note 15 Pro séduira par sa recharge rapide et son grand écran, et le Galaxy A56 par son équilibre général.

