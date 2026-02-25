Notre algorithme a élu les 3 meilleurs smartphones à moins de 300 € de 2026

Chaque mois, nous évaluons les smartphones actuellement disponibles et ceux-ci sont rangés selon différents critères. Aujourd’hui, notre algorithme a recensé les meilleurs smartphones à moins de 300 euros et il ressort que ce sont les Xiaomi POCO X7 Pro, Xiaomi POCO M8 et Xiaomi POCO M8 Pro qui figurent parmi les meilleurs. Les voici comparés plus techniquement afin que vous puissiez déterminé celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Sur le plan du design, les Xiaomi POCO X7 Pro, Xiaomi POCO M8 et Xiaomi POCO M8 Pro adoptent des philosophies proches tout en conservant des particularités. Le POCO X7 Pro présente un module photo arrière intégré dans un large bloc rectangulaire légèrement surélevé, regroupant les capteurs de manière structurée avec un marquage distinctif de la marque. Son profil est plat, avec des tranches droites et un dos disponible en noir, vert et jaune selon les marchés, avec une finition mate ou effet cuir synthétique selon la version.

Le POCO M8, pour sa part, mise sur un module photo plus discret, disposé verticalement dans un îlot rectangulaire aux angles arrondis, avec un dos aux finitions sobres décliné en noir, bleu et argent. Le POCO M8 Pro reprend une organisation similaire mais avec un bloc photo plus large et visuellement plus affirmé, disponible en noir, violet et bleu clair.

En termes de gabarit, le POCO X7 Pro est le plus grand et également le plus lourd des trois, tandis que le POCO M8 se montre le plus compact et le plus léger. Le POCO M8 Pro se situe entre les deux. Concernant la résistance, le POCO X7 Pro bénéficie d’une certification IP54 contre les éclaboussures et la poussière, tout comme le POCO M8 Pro, tandis que le POCO M8 ne dispose pas d’une certification officielle d’étanchéité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les différences sont plus marquées. Le Xiaomi POCO X7 Pro embarque un processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra, gravé en 4 nanomètres, associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive et à 256 ou 512 Go de stockage interne. Il ne propose pas d’extension via carte microSD.

Le Xiaomi POCO M8 est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, accompagné de 6 ou 8 Go de mémoire vive et de 128 ou 256 Go de stockage interne, avec la possibilité d’étendre ce dernier via carte microSD. De son côté, le Xiaomi POCO M8 Pro intègre un processeur MediaTek Dimensity 7200, couplé à 8 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage interne, sans extension microSD.

En termes de hiérarchie de puissance, le POCO X7 Pro arrive nettement en tête grâce à son processeur plus récent et plus performant. Il est suivi par le POCO M8 Pro, qui offre un compromis équilibré, tandis que le POCO M8 ferme la marche, davantage orienté vers un usage quotidien classique que vers des tâches intensives ou du jeu exigeant.

S’agissant de l’écran, sachez que le POCO X7 Pro dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale élevée dépassant les 1800 nits en pic. Son écran est plat, avec des bordures relativement fines. Le POCO M8 propose également une dalle AMOLED de 6,6 pouces en 120 Hz, mais avec une luminosité maximale plus modeste, adaptée à un usage courant en extérieur sans atteindre les sommets du modèle Pro.

Le POCO M8 Pro, quant à lui, adopte une dalle AMOLED de 6,67 pouces en 120 Hz, avec une luminosité intermédiaire et un calibrage soigné. Les trois modèles optent pour des écrans plats. En matière d’intérêt global, le POCO X7 Pro se place en première position grâce à sa luminosité plus élevée et à son traitement d’image plus abouti. Le POCO M8 Pro suit de près, proposant un excellent compromis entre taille et qualité d’affichage. Enfin, le POCO M8, bien qu’équipé d’un écran fluide, se montre légèrement en retrait sur la luminosité maximale.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, le Xiaomi POCO X7 Pro dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, il intègre un capteur selfie de 16 mégapixels. Le Xiaomi POCO M8 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, complété par un capteur de profondeur de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 13 mégapixels.

Le Xiaomi POCO M8 Pro propose un capteur principal de 108 mégapixels, associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et à un capteur macro de 2 mégapixels, avec un capteur frontal de 16 mégapixels. En pratique, le POCO M8 Pro offre la configuration la plus polyvalente et la plus détaillée grâce à son capteur principal de 108 mégapixels. Il est suivi par le POCO X7 Pro, qui bénéficie d’une stabilisation optique avantageuse pour la vidéo et les scènes nocturnes. Le POCO M8, plus simple dans sa configuration, conviendra davantage à des usages occasionnels.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G. Le POCO X7 Pro et le POCO M8 Pro sont compatibles Wi-Fi 6, tandis que le POCO M8 se limite au Wi-Fi 5. Aucun des trois ne propose de prise audio jack 3,5 mm sur les versions les plus récentes. Enfin, les trois smartphones disposent d’un lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran, solution pratique et désormais répandue sur les dalles AMOLED.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, le Xiaomi POCO X7 Pro est doté d’une batterie de 5000 mAh, tout comme le Xiaomi POCO M8 Pro. Le Xiaomi POCO M8 intègre également une batterie de 5000 mAh. Toutefois, l’autonomie réelle varie selon l’optimisation logicielle, la puissance du processeur et l’usage de l’écran.

En théorie, le POCO M8 pourrait proposer la meilleure endurance grâce à son processeur moins énergivore, bien que cette donnée dépende fortement des habitudes d’utilisation. Le POCO X7 Pro, plus puissant, peut consommer davantage d’énergie lors de sessions de jeu ou de tâches intensives. En ce qui concerne la recharge, le POCO X7 Pro supporte une charge rapide de 67 W, permettant de récupérer une grande partie de la batterie en moins d’une heure. Le POCO M8 Pro propose une charge rapide de 45 W, tandis que le POCO M8 se limite à 33 W.

Aucun des trois modèles ne prend en charge la recharge sans fil. Ainsi, pour ceux qui privilégient la vitesse de recharge, le POCO X7 Pro conserve un avantage notable, tandis que les deux autres modèles misent sur un équilibre entre autonomie et coût maîtrisé.

