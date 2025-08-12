Galaxy S24 Ultra : Moins de 600 € ?! Mais pour combien de temps…

Si en 2024 nous avons apprécié le Honor Magic 6 Pro pour son rapport performances/prix, le Galaxy S24 Ultra reste l’appareil le plus abouti techniquement de l'année dernière.

Accès complet à l’écosystème Samsung, 7 ans de mises à jour logicielles, et des performances qui tutoient les sommets.

Bref, un investissement pensé pour durer.

À retenir : Un smartphone premium conçu pour rester compétitif sur le long terme, aussi performant aujourd’hui qu’il le sera dans plusieurs années.

Voici sa fiche technique pour situer le calibre de la bête :

Écran : Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 px, 6,8’’

Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 px, 6,8’’ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To

256 Go, 512 Go, 1 To Appareil photo principal : quadruple capteur 200+50+10+12 MP

quadruple capteur 200+50+10+12 MP Caméra frontale : 12 MP

12 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide et sans fil

Dans notre test complet (à lire ici), il a obtenu la note maximale : aucun véritable point faible à signaler.

Son écran, presque aussi large qu’une console portable (tout en étant plus beau), profite d’une dalle Dynamic AMOLED X2 et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour la vidéo, le jeu ou la bureautique avancée.

Seul modèle de la gamme à intégrer un processeur Qualcomm en France, le S24 Ultra embarque la Snapdragon 8 Gen 3, couplée à 12 Go de RAM dès la version de base. Un duo qui lui assure puissance et fluidité dans toutes les conditions.

En photographie, il excelle aussi bien de jour que de nuit, et son autonomie dépasse sans difficulté la journée et demie d’usage intensif.

Promotion en cours sur le Galaxy S24 Ultra

En ce moment, Cdiscount le propose à 593 € au lieu de 1369 € à son lancement. Paiement en plusieurs fois et garantie constructeur inclus.