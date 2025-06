Galaxy S25 Edge : Vous le voyez à peine et c'est bien normal, il s'agit du smartphone haut de gamme le plus fin (et il est très puissant)

Alors que l’année 2025 s’est montrée généreuse en smartphones haut de gamme, c’est finalement le Galaxy S25 Edge qui vient clore la danse avec panache.

Samsung continue de décliner sa série Galaxy S avec audace. Cette année, la version « Edge » vient en successeur spirituel du modèle Ultra, avec une approche plus fine et plus intelligente de la puissance mobile.

Design revu, épaisseur de seulement 5,8 mm, et performances à la hauteur de la réputation de la marque en font une alternative atypique.

Eh oui, le Galaxy S25 Edge ne cherche pas à impressionner par sa taille, mais par sa finesse d’exécution. À peine plus épais qu’un crayon, il intègre un concentré de technologie à même de rivaliser avec les meilleurs du marché.

Un smartphone intelligent de bout en bout

L’écran Dynamic AMOLED 2X offre une immersion parfaite grâce à ses bords légèrement incurvés et sa colorimétrie irréprochable. Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite for Galaxy anime l’ensemble, épaulé par une intégration IA poussée.

Performances musclées, IA omniprésente et gestion thermique exemplaire même après plusieurs heures d’usage intensif.

Avec Galaxy AI, Gemini Nano et le moteur IA de Qualcomm, ce Galaxy S25 Edge devient un véritable partenaire numérique capable de retoucher vos photos localement, traduire à la volée vos conversations ou encore prédire vos actions pour fluidifier l’expérience.

917 € sur Rakuten : l’offre à ne pas manquer

Fini la précommande : le Galaxy S25 Edge est déjà disponible, et c’est sur Rakuten que l’on trouve l’une des meilleures offres du moment. On le trouve déjà sous la barre des 920 € sur Rakuten, dans une version importée garantie 2 ans, avec assurance et livraison gratuite.

Prix : 917 €

Livraison gratuite

Modèle importé – Version internationale

Garantie vendeur 2 ans incluse

Assurance incluse

Un tarif bien plus accessible que celui affiché sur le site officiel de Samsung, avec des conditions rassurantes pour un modèle pourtant tout juste lancé.