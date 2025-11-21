Galaxy S25 FE : un haut de gamme abordable dont la meilleure promo est à la FNAC !

Un prix puissant pour du vrai haut de gamme abordable

Le Galaxy S25 FE est donc disponible pour 457,99 € via un vendeur partenaire de la FNAC expédiant depuis la France métropolitaine. Rapide et garantie, le tarif est le plus bas que nous ayons repéré pour le moment.

Le S25 FE offre un excellent rapport prix/performances : grand écran 6,7", triple capteur 50 Mpx et batterie 4900 mAh.

Un smartphone complet pour la photo, la vidéo et l’autonomie

Le Galaxy S25 FE embarque un système photo ultra polyvalent : capteur principal 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 8 Mpx avec zoom optique x3 (jusqu’à x30 en numérique !). L’écran 6,7 pouces est magnifique et son autonomie permet de tenir largement une journée grâce à sa batterie 4900 mAh parfaitement optimisé.

Un modèle Fan Edition de grande facture qui livre le meilleur du haut de gamme à prix doux pour les fans de l'écosystème de la marque.

Pour explorer les autres modèles Samsung, vous pouvez consulter notre sélection de smartphones Samsung.

✅Points forts Écran 6,7" lumineux

Triple capteur photo 50 Mpx

Très bon prix FNAC et donc qualité de service ☑️Points à considérés Chargeur non fourni

Proche du S24 FE

Une offre idéale si vous recherchez un haut de gamme abordable

À moins de 460 €, le Galaxy S25 FE est une alternative très solide face aux modèles premium plus coûteux si vous souhaitez obtenir du haut de gamme. Samsung est une marque rassurante leader du marché Android, et la FNAC propose une certification pour ses vendeurs tiers ainsi qu'un service client centralisé.

« Le meilleur des deux mondes » comme ont dit.