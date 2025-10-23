Galaxy S25 : le tout dernier smartphone de Samsung descend à moins de 500 euros grâce à cette grosse réduction

Voir le Samsung Galaxy S25 passer sous la barre symbolique des 500 €, seulement quelques mois après sa sortie, a de quoi surprendre :

Eh oui, ce modèle est encore commercialisé à plus de 900 € sur le site de son constructeur.

Autrement dit, cette offre disponible sur le site Rakuten propose une économie d’environ 45 % sur le prix VTCC de ce haut de gamme. Une baisse assez rare pour être soulignée, car elle arrive dès la première année de sortie.

Il s’agit d’un appareil neuf et scellé, bénéficiant d’une garantie de deux ans assurée par le vendeur. La livraison rapide depuis un entrepôt européen ajoute un vrai gage de sérieux, et le service client Rakuten reste réactif en cas de problème.

Les atouts du Galaxy S25

Équipé d’un écran AMOLED 120 Hz magnifique et d’un module photo triple capteur, le Galaxy S25 reprend les bases solides qui ont fait le succès de ses prédécesseurs. Mais, Samsung améliore la gestion thermique et la consommation énergétique, pour offrir un smartphone à la fois plus performant et encore plus endurant.

Ces améliorations redéfinissent les standards de l'industrie en mettant la barre plus haute encore.

Et côté design, il reste fidèle à la lignée Galaxy : fin, épuré et profitant de finitions magnifiques. Un vrai beau smartphone.

Un bon plan, mais avec une nuance à connaître

Cette version dite « internationale » est importée du marché américain. Concrètement, une version américaine propose quelques différences pour votre smartphone, mais rien qui ne soit significatif pour votre expérience, celui-ci étant compatible avec la majorité des bandes 4G et 5G françaises.

En revanche, il est recommandé de vérifier si certaines applications sont entièrement compatibles, comme Samsung Pay par exemple.

Hormis ce détail, cette offre Rakuten combine un tarif inédit, un produit neuf et garanti, et une expédition rapide. À moins de 500 euros, c’est tout simplement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment pour un smartphone haut de gamme, celui-ci étant moins cher que les milieu de gamme de la marque.