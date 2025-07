Galaxy S25 : ne ratez pas cette promo pour les soldes !

Passer inaperçue avec la Galaxy Unpacked de ce mardi où le nouveau Galaxy Z Fold 7 a été annoncé (entre autres), les soldes d'été ont bien débuté chez Samsung. Aussi, le Galaxy S25 sorti il y a à peine quelques mois dispose d'une réduction très intéressante en ce moment.

Ce modèle s'inscrit parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur smartphone haut de gamme du marché actuellement. Il se démarque par sa puissance et son affichage au top pour une utilisation quotidienne hyper agréable.

Samsung Galaxy S25 : le haut de gamme le plus puissant ?

Si vous souhaitez acquérir un smartphone qui offre une expérience gaming sans aucun accrocs et capable de faire tourner les applications ou programmes les plus exigeants. Le Samsung Galaxy S25 est le modèle idéal.

Au moyen de son processeur dernière génération Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, spécialement pensé pour ce smartphone. Ce dernier est accompagné d'une puce graphique Adreno 830 afin de vous assurer des sessions de jeux mobiles exceptionnelles.

Disponible à partir de la version 128 Go avec 12 Go de RAM, le Galaxy S25 peut stocker de nombreux dossiers volumineux, des applications de plusieurs ou des photos et vidéos. Evidemment il est également compatible avec la 5G/5G+ et le Wi-Fi 7.

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone particulièrement puissant et d'une fluidité rare pour une navigation rapide sur le web et les réseaux sociaux, c'est le modèle qu'il vous faut.

La fiche technique du Samsung Galaxy S25

Ecran : Dynamic AMOLED FHD+ de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

: de avec un taux de rafraîchissement de Dimensions : 146.9x70.4x7.2 mm

: Liste des capteurs photos : capteur grand-angle 50 Mpx , capteur ultra grand-angle de 12 Mpx , téléobjectif de 10 Mpx avec un zoom optique x3 et capteur avant de 12 Mpx .

: capteur grand-angle , capteur ultra grand-angle de , téléobjectif de avec un zoom optique x3 et capteur avant de . Batterie : 4000 mAh et compatible avec la charge rapide 25W

: et compatible avec la charge rapide Certification : IP68

Pour plus d'informations sur la prise en main du smartphone et son utilisation au quotidien, n'hésitez pas à consulter notre test.

Une remise de 100€ chez Samsung

En ce moment, pour toutes commandes réalisées directement depuis le site internet officiel de Samsung, vous bénéficiez de 100€ de réduction sur le Samsung Galaxy S25 en plus des 100€ de réduction de base.

Pour ce faire, après avoir confirmé votre commande et avant de payer, entrez le code "ETE100" et profitez de ce modèle haut de gamme archi polyvalent à 652€ depuis la boutique en ligne de Samsung.