Galaxy S25 ou Xiaomi 14T : un duel smartphone serré… mais un vainqueur évident ?

Xiaomi, marque chinoise créée en 2010, s'est fait une place au sein des meilleurs constructeurs en l'espace de 15 ans. Son modèle lancé en septembre dernier : le Xiaomi 14T n'a rien à envier aux cadors du marché des smartphones et fait partie des haut de gamme les moins chers du moment.

Une concurrence accrue qui pousse les constructeurs historiques comme Apple ou Samsung, en l'occurrence, à se renouveler constamment. Une course à l'évolution qui a donné lieu à la sortie du modèle le plus développé de la marque sud-coréenne : le Samsung Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 : la valeur sûre

Ce modèle embarque les technologies les plus puissantes pensées par Samsung et vous offre une très bonne qualité et fluidité au quotidien, et ce même pour les actions les plus lourdes graphiquement.

Aussi, si vous souhaitez visionner des films, des séries ou des émissions en direct ou bien jouer à des jeux mobile avec des graphismes très poussés et nécessitant un processeur puissant afin de tourner. Le Samsung Galaxy S25 le permet sans aucun soucis.

Bien au contraire, son écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz lié à son processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy en font un smartphone taillé pour relever ces défis graphiques et sublimer votre expérience streaming et gaming.

A l'égal des autres modèles haut de gamme disponibles sur le marché, le Samsung Galaxy S25 sait tout bien faire et il est équipé de toutes les dernières fonctionnalités IA pour smartphone. C'est l'appareil reflétant le mieux les avancées d'Android en 2025.

Les capteurs photos de 200 Mpx, 50 Mpx et 12 Mpx situés à l'arrière du smartphone vous permettent de prendre des clichés détaillés et de satisfaire à la fois les passionnés de photos et les utilisateurs lambdas.

Le Samsung Galaxy S25 est le dernier modèle de Samsung, son bijou le plus évolué, et fait partie des valeurs sûres du marché des smartphones haut de gamme.

Xiaomi 14T : un excellent rapport qualité prix

Disponible depuis près de neuf mois sur le marché des smartphones, le Xiaomi 14T fait partie des modèles haut de gamme les moins chers du monde, ce qui le rend instantanément très intéressant.

Le gros point fort de ce smartphone est son appétence particulière pour les clichés. Aussi, le Xiaomi embarque trois capteurs photos de 64 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx à l'arrière et un capteur photo de 16 Mpx à l'avant.

Leurs spécificités ? Ce sont des appareils photos co-développés en partenariat avec l'entreprise d'optiques allemande reconnue mondialement Leica. Un luxe que peu de constructeurs se permettent et qui vous assurent une très bonne qualité pour vos clichés.

Le Xiaomi 14T se situe aussi au-dessus des courbes du marché en matière d'affichage. En effet, son écran AMOLED de 6,67 pouces dispose d'un taux de rafraîchissement plus élevé que la moyenne de 144 Hz.

Couplé à son puissant processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra, ce modèle vous permet de jouer et de naviguer sur le web et les réseaux sociaux sans accrocs et en toute fluidité.

C'est un smartphone haut de gamme complet avec un très bon rapport qualité prix.

Où trouver les meilleures offres ?

Il n'y a pas vraiment de vainqueur dans ce duel. Si vous avez peur de tester un smartphone moins connu, le Samsung Galaxy S25 a tout pour vous plaire et c'est un modèle très puissant et polyvalent. En revanche, il faut débourser une somme plus importante pour l'acquérir.

En ce moment, le Samsung Galaxy S25 est disponible au prix le plus intéressant chez Rakuten : à moins de 580€.

La marque chinoise n'a peu- être pas la renommée du constructeur sud-coréen, mais elle propose des smartphones beaucoup moins chers avec une qualité équivalente ou presque. Le Xiaomi 14T en est l'exemple parfait et il est actuellement accessible à moins de 370€ chez Rakuten.