Galaxy S25 Plus : À ce prix, voilà pourquoi il s'agit du meilleur rapport qualité prix premium de Samsung

La taille de l'écran et sa qualité sont deux choses primordiales de nos jours. Surtout si vous vous servez de votre smartphone pour regarder la télé, des séries, des films ou bien jouer à des jeux mobiles avec de beaux graphismes.

De par ses dimensions, supérieures au Galaxy S25, et son prix, inférieur au Galaxy S25 Ultra, le Galaxy S25 Plus possède naturellement un bon rapport qualité prix. Mais voici pourquoi, parmi les Samsung haut de gamme, c'est le modèle avec le meilleur rapport qualité prix.

La fiche technique du Samsung Galaxy S25 Plus

Ecran : 6,7 pouces Dynamic AMOLED, 120hz

: 6,7 pouces Dynamic AMOLED, 120hz Dimensions : 158.4 x 75.8 x 7.3 mm

: 158.4 x 75.8 x 7.3 mm Définitions : 1440 x 3210 pixels

: 1440 x 3210 pixels Processeur : Snapdragon 8 Elite for Galaxy

: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Mémoire Vive : 12Go de RAM

: 12Go de RAM Liste des capteurs : 50 Mpx, 12 Mpx, 10 Mpx

Avoir les mains glissantes, ou rater sa poche, ça arrive et même aux meilleurs. Pas de panique, le Samsung Galaxy S25 Plus est équipé d'un écran protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2. De plus ce smartphone est certifié IP68 et donc résistant à l'eau.

Les capteurs vous permettent des photos en grand angle à 50 Mpx avec un zoom optique x2, en ultra grand angle (zoome optique x3) et en frontale à 12 Mpx, et en téléobjectif à 10 Mpx. Et pour les fans de vidéos Le Samsung Galaxy S25 Plus vous permet de filmer en HDR 10 bits même de nuit.

Les points forts du Samsung Galaxy S25 Plus

Si vous aimez pousser votre smartphone dans ces retranchements en matière de performances, le Samsung Galaxy S25 Plus ne baissera pas les yeux. C'est simple, il est équipé de la meilleure puce actuelle sur le marché : la Snapdragon 8 Elite for Galaxy de Qualcomm.

L'excellence ne suffit pas, cette puce et inclus également la meilleure intelligence artificielle au monde selon les GLOMO's, la Qualcomm AI Engine. Aussi le Samsung Galaxy comprend toutes les dernières technologies d'IA et la version la plus poussé de Gemini disponible en un un bouton.

L'intelligence artificielle accessible à tout moment, vous aidera pour ; vos recherches internet, améliorer vos photos, réaliser des montages audio et vidéo, organiser votre journée et bien plus encore. Le tout sur la mise à jour One UI 7 conçue spécialement pour l'IA.

En cas de long trajet quotidien dans les transports en commun, vivez une expérience immersive et plongez dans vos programmes favoris grâce à l'écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces du Galaxy S25 Plus.

En plus, pas besoin de se soucier de l'autonomie de votre batterie de 4900 mAh qui promet jusqu'à 30 heures de vidéos.

Où acheter le Samsung Galaxy S25 Plus

En ce moment, c'est sur Rakuten que vous pourrez retrouver la meilleure offre avec le Samsung Galaxy S25 Plus à 794,88€.