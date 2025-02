Galaxy S25 Plus : enfin un Galaxy S Plus qui se démarque !

Cela fait maintenant plusieurs jours que nous vous parlons quotidiennement des nouveaux appareils de Samsung. Il faut dire qu’ils sont les téléphones les plus plébiscités par le public, et ce à juste titre.

Pour avoir eu la chance de tester le Galaxy S25 Plus, nous pouvons vous dire qu’il s’agit d’un véritable produit haut de gamme, tant par les finitions de très grande qualité proposées pour le carénage de l’appareil que pour tout le reste des composants.

Nous avons testé le Galaxy S25 Plus

Dimensions 158.4x75.8x7.3 mm Poids 190 g Étanchéité IP68 Processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy Stockage Interne 256Go, 512Go Mémoire vive 12Go

Le Galaxy S25 Plus propose un écran Dynamic AMOLED 2X ultra fluide, que ce soit en jeu ou lors de la navigation. Lors de notre test, nous avons été très agréablement surpris par la fluidité de l’appareil, qui offre une véritable sensation de vitesse et une réactivité difficile à dépasser. Il répond presque instantanément et avec une grande précision aux mouvements des doigts.

Le Galaxy S25 Plus propose également un appareil photo de qualité professionnelle avec de très nombreuses options de paramétrage, le tout boosté par Galaxy AI pour un post-traitement bluffant.

Nous avons pu tester l’outil permettant d’effacer des éléments sur une image, et le résultat dépasse de loin celui proposé par Google Photos. En plus de réussir à parfaitement supprimer l’élément souhaité, l’IA recrée des ombres et un décor, voire replace les bras du sujet ! Bluffant.

Le Galaxy S25 Plus bénéficie également d’une autonomie très satisfaisante. Lors de notre test, nous avons pu le laisser connecté en Bluetooth pendant environ 12 heures à deux enceintes Sony, tout en utilisant YouTube Music pour écouter du Paleface Swiss, et il restait encore plusieurs heures d’autonomie !

Bien qu’il ne soit pas le seul appareil à proposer cet atout, ajoutons que la nouvelle interface One UI 7 est un véritable chef-d'œuvre. Très intuitive, elle met en avant les fonctionnalités offertes par Gemini Nano et Galaxy IA, mais aussi des options permettant d’adapter au maximum l'appareil à vos besoins.

Par exemple, les deux nouvelles Now Bar et Now Search, qui apparaissent sur l’écran de verrouillage, permettent d’accéder rapidement à de nombreuses informations personnalisées selon vos centres d’intérêt.

Là où les Galaxy S25 Plus fait fort par rapport à ses générations précédentes, c'est qu'il intègre la même puce que le Galaxy S25 Ultra, à savoir la Snapdragon 8 Elite for Galaxy de Qualcomm. Il en devient ainsi un appareil qui compte bien plus que les générations précédentes qui n'avaient pas ce même atout par rapport à leurs Galaxy Ultra respectifs !

Nous pourrions encore parler longtemps des nombreuses fonctionnalités proposées par cet appareil, mais elles sont tout simplement pléthoriques !

Quelle offre pour le Galaxy S25 Plus de Samsung ?

En ce moment, vous pouvez bénéficier des offres suivantes pour l’achat d’un Galaxy S25 Plus directement chez Samsung :