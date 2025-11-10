Galaxy S25 Plus : le même haut de gamme, mais le prix en moins avec 577 € de réduction pour le Black November

Offre Black November : le Galaxy S25 Plus 256 Go chute à 591 € sur Cdiscount, soit 577 € d’économie sur son prix constructeur.

Un smartphone premium, à prix bien plus doux

Le Galaxy S25 Plus reprend ce qui fait la force de la gamme Ultra : design raffiné, puissance et polyvalence photo. Il embarque un écran AMOLED 6,7 pouces 120 Hz, une batterie longue durée de 4900 mAh et 12 Go de mémoire vive. Le tout animé par la puce Snapdragon 8 Elite, l'une des plus puissantes du marché.

Sa finition soignée et son indice de réparabilité de 8,5/10 en font aussi un modèle durable, taillé pour durer plusieurs années. Et comme toujours, Samsung assure deux ans de garantie constructeur et un suivi logiciel complet.

✅ Points forts Écran AMOLED 120 Hz immersif

12 Go RAM et processeur Snapdragon 8 Elite

Batterie 4 900 mAh et recharge rapide 45 W ⚠️ Points faibles Chargeur vendu séparément

Reste cher (mais beaucoup moins)

Un bon plan Black November signé Samsung

Cette réduction fait du Galaxy S25 Plus l’un des meilleurs rapports performance/prix du moment dans le haut de gamme. À ce tarif, il concurrence directement des modèles beaucoup plus chers tout en conservant la qualité et le suivi propres à Samsung. Entre puissance, élégance et endurance, il coche toutes les cases du smartphone haut de gamme abordable.