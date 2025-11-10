Galaxy S25 Plus : le même haut de gamme, mais le prix en moins avec 577 € de réduction pour le Black November

Le Samsung Galaxy S25 Plus profite actuellement d’une belle remise pour le Black November. Ce smartphone 5G haut de gamme, vendu habituellement autour de 1172 €, passe à 591,26 € sur Cdiscount. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 10/11/2025 à 17h45
Le Samsung Galaxy S25 Plus
 

Offre Black November : le Galaxy S25 Plus 256 Go chute à 591 € sur Cdiscount, soit 577 € d’économie sur son prix constructeur.

Un smartphone premium, à prix bien plus doux

Le Galaxy S25 Plus reprend ce qui fait la force de la gamme Ultra : design raffiné, puissance et polyvalence photo. Il embarque un écran AMOLED 6,7 pouces 120 Hz, une batterie longue durée de 4900 mAh et 12 Go de mémoire vive. Le tout animé par la puce Snapdragon 8 Elite, l'une des plus puissantes du marché.

Sa finition soignée et son indice de réparabilité de 8,5/10 en font aussi un modèle durable, taillé pour durer plusieurs années. Et comme toujours, Samsung assure deux ans de garantie constructeur et un suivi logiciel complet.

✅ Points forts

  • Écran AMOLED 120 Hz immersif
  • 12 Go RAM et processeur Snapdragon 8 Elite
  • Batterie 4 900 mAh et recharge rapide 45 W

⚠️ Points faibles

  • Chargeur vendu séparément
  • Reste cher (mais beaucoup moins)

Un bon plan Black November signé Samsung

Cette réduction fait du Galaxy S25 Plus l’un des meilleurs rapports performance/prix du moment dans le haut de gamme. À ce tarif, il concurrence directement des modèles beaucoup plus chers tout en conservant la qualité et le suivi propres à Samsung. Entre puissance, élégance et endurance, il coche toutes les cases du smartphone haut de gamme abordable.

À retenir : le Galaxy S25 Plus est l’un des meilleurs bons plans du Black November : même puissance que l’Ultra, mais un prix presque divisé par deux.

 

