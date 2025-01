Galaxy S25 Series et autres modèles : qui recevra One UI 7.0 ? La liste complète

Nous discutons souvent de caractéristiques techniques, batterie, appareil photo, écran… Mais il ne faut pas oublier qu’en premier lieu, c’est l’interface du smartphone qui crée la rencontre entre l’utilisateur et son téléphone portable.

C’est très souvent cette interface qui va entretenir l’attrait du public pour une marque plus qu’une autre. Les iPhone d’Apple en sont un exemple frappant grâce à la simplicité tout en intuitivité de leur proposition.

Chez Android, Samsung est devenu maître en la matière, car en plus de proposer des écrans AMOLED magnifiques pour ses smartphones dès les cœurs de gamme, l’enseigne apporte des modifications régulières et pertinentes à son interface.

Cette interface, c’est One UI, et nous accueillons bientôt sa septième version.

Qu’est-ce que One UI 7.0 et qu'elles nouveautés ?

Sur un plan technique, One UI est ce que l’on appelle une surcouche. Il s’agit de l’interface utilisateur développée par Samsung, mais qui vient se superposer au système d'exploitation Android de Google.

Une surcouche est un travail d’adaptation qui permet aux constructeurs de partir de la même base, en l'occurrence Android 15, mais d’en sortir un résultat singulier. C’est pour cela qu’un Galaxy n’a pas la même interface qu’un Google ou un Xiaomi, alors que tous trois utilisent Android.

Parmi les nouveautés apportées par la septième version de One UI, nous retrouvons la Now Bar, mais aussi des nouveautés pour l'appareil photo et de personnalisation, et tout un tas d'optimisations pratiques comme des outils avancés d'aide à la rédaction et une intégration transparente entre les applications.

Quels sont les appareils compatibles avec One UI 7 ?

Entre février et mars, les appareils suivants auront tous reçu la mise à jour attendue :

Galaxy S :

Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Galaxy Z :

Galaxy Z Fold 6, Fold 5, Fold 4, Fold 3

Galaxy Z Flip 6, Flip 5, Flip 4, Flip 3

Galaxy A :

Galaxy A73, A72

Galaxy A55, A54, A53

Galaxy A35, A34, A33

Galaxy A25, A24, A23

Galaxy A15, A14

Galaxy A05s

Galaxy Tab :

Galaxy Tab S10 Ultra, Tab S10+

Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S9 FE+, S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra, S8+, S8

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A9+, A9

Galaxy Tab Active 5

Qu'en est-il pour les Galaxy S25 Series ?

Bien que nous les avons intégrés à cette liste, en réalité, One UI 7 sera directement installé sur les nouveaux Galaxy S25 que nous trouvons actuellement en précommande chez Samsung.