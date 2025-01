Galaxy S25 Ultra : c’est le smartphone qui déchaîne les passions, et vous pouvez le trouver avec une offre de précommande pas piqué des hannetons

Quelle offre de précommande pour le Galaxy S25 Ultra

Jusqu'au 6 février 2025, Samsung met en place plusieurs avantages pour ceux qui précommandent le Galaxy S25 Ultra.

La marque propose un stockage doublé sans surcoût. Ainsi, la version 512 Go est au prix de la 256 Go, et la version 1 To au prix de la 512 Go.

Samsung propose également une offre de reprise pour votre ancien smartphone. Quelle que soit son état, la reprise est garantie à 100 € pour un Galaxy, mais le site nous indique qu'elle peut monter jusqu’à 703,05 € pour les modèles récents en sachant que vous pouvez aussi faire reprendre des appareils d’autres marques, même des ordinateurs par exemple.

Combinée à la réduction sur le stockage, cette offre permet d’obtenir jusqu’à 943,05 € de remise au total.

Enfin, le paiement en 24 fois sans frais est disponible pour faciliter l'achat, et Samsung propose également 30 % de réduction sur des accessoires comme les Galaxy Buds ou les Galaxy Watch pour accompagner votre nouveau smartphone.

Quelle fiche technique pour le nouveau mastodonte de Samsung ?

Dimensions 162.8x77.6x8.2 mm Poids 219 g Étanchéité IP68 Système d'exploitation Android 15 Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy Puce graphique Adreno 830 Stockage Interne 256Go, 512Go, 1To Mémoire vive 12 Go

Le Galaxy S25 Ultra ne fait aucun compromis sur les performances. Il est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Plus que nécessaire pour le gaming ou le streaming.

Son processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy assure des performances de pointe, soutenu par 12 Go de RAM. Il va falloir bien des années pour qu’une application lui résiste.

Côté photo, Samsung mise sur une configuration polyvalente avec un capteur principal de 200 Mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et de deux téléobjectifs (10 Mpx et 50 Mpx).

Grâce aux optimisations logicielles et à l’intelligence artificielle, le Galaxy S25 Ultra permet des clichés détaillés, même en basse lumière.

De plus, l’autonomie est également un point fort avec une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 45W et la charge sans fil 25W. Le smartphone tourne sous Android 15 avec One UI 7, qui apporte des améliorations en matière d’interface et de gestion de l’intelligence artificielle intégrée.