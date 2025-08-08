Galaxy S25 Ultra : Est-il toujours le meilleur smartphone de Samsung avec le lancement des Z Fold 7 ?

- publié le 08/08/2025 à 12h15

Design et ergonomie : deux philosophies distinctes

Ces deux appareils proposent des approches esthétiques et ergonomiques radicalement différentes. Chaque modèle développe sa propre identité visuelle tout en conservant les codes Samsung.

Le Galaxy S25 Ultra mise sur la robustesse

Le Galaxy S25 Ultra adopte un design rectangulaire aux angles marqués, signature visuelle de la série Ultra. Son châssis en titane grade 2 associé au verre Gorilla Armor offre une résistance exceptionnelle aux chocs et rayures. En main, ses dimensions de 162,3 x 79 x 8,2 mm et son poids de 232 grammes offrent une utilisation confortable et de qualité Premium.

L’appareil est certifié IP68, ce qui garantit une excellente étanchéité face à l'eau et à la poussière. Cette conception privilégie la durabilité sur le long terme.

Le Z Fold 7 : une approche innovante de l'ergonomie mobile

Le Galaxy Z Fold 7 repense complètement l'approche traditionnelle avec son écran pliable de 7,6 pouces une fois déployé. Replié, il présente un écran externe de 6,3 pouces qui maintient l'usage d'un smartphone classique. Cette dualité offre une polyvalence inédite selon les situations d'usage.

Samsung a considérablement affiné la charnière, de façon à réduire l'épaisseur globale et améliorer la fluidité d'ouverture. Sur la balance, ce smartphone pliant pèse 239 grammes, ce qui reste très raisonnable.

L’appareil est certifié IPX8, ce qui couvre l'immersion mais pas la protection contre la poussière, en raison du mécanisme pliable.

Des performances et une puissance équivalentes

Les deux flagships Samsung partagent une base technique commune tout en exploitant différemment leurs capacités respectives.

C’est le processeur Snapdragon 8 Elite qui équipe les deux modèles. Gravé en 3 nm, ce modèle offre des performances de pointe aux deux appareils.

Cependant, l'optimisation logicielle diffère selon les contraintes de chaque format. Le S25 Ultra bénéficie d'un système de refroidissement plus conventionnel mais efficace, tandis que le Z Fold 7 adapte sa gestion thermique au mécanisme pliable.

Côté RAM, les 12 Go minimum intégrés sur les deux appareils assurent un multitâche fluide. Le stockage débute à 256 Go, extensible selon les configurations choisies.

Pour les jeux mobiles, le Galaxy S25 Ultra offre une expérience optimisée grâce à son écran 6,8 pouces au format 19,3:9. Les jeux actuels s'adaptent parfaitement à ce format.

Écrans et affichage : deux expériences visuelles complémentaires

La qualité d'affichage constitue un critère déterminant dans le choix entre ces deux modèles haut de gamme. Chacun développe ses propres atouts technologiques.

L'écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces du S25 Ultra affiche une définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. La luminosité maximale de 2600 nits garantit une lisibilité parfaite en extérieur. La technologie anti-reflet réduit significativement les perturbations lumineuses. De plus, l'intégration du S Pen directement dans le châssis enrichit les possibilités créatives et professionnelles.

Quant au concept dual-screen du Z Fold 7, il propose deux expériences distinctes. L'écran externe de 6,3 pouces conserve les proportions familières d'un smartphone classique pour l'usage quotidien.

Déplié, l'écran principal de 7,6 pouces transforme l'appareil en tablette compacte. Cette surface étendue est parfaite pour la consultation des contenus multimédias, la lecture et le travail collaboratif.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet de conserver une fluidité optimale sur les deux écrans.

Photographie : expertise contre polyvalence

Sur le plan des capacités photographiques, les approches sont assez différentes en fonction des priorités créatives de chaque utilisateur.

Le système photo du Galaxy S25 Ultra s'articule autour d'un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement. Cette résolution exceptionnelle capture des détails fins même en conditions difficiles.

L'ultra grand-angle de 12 mégapixels et les deux téléobjectifs (10 mégapixels avec zoom 3x et 10 mégapixels avec zoom 10x) couvrent tous les cadrages imaginables. Enfin, le zoom spatial jusqu'à 100x est un gros atout créatif.

De plus, les algorithmes d'intelligence artificielle optimisent automatiquement les réglages selon la scène détectée.

De son côté, bien que techniquement similaire au S25 Ultra, le Z Fold 7 parvient à révolutionner l'expérience photographique grâce à son format pliable.

L'écran principal sert de viseur géant pour composer précisément les cadrages. Le mode Flex présente également un énorme potentiel : l'appareil replié à 90 degrés se transforme en trépied naturel pour les autoportraits ou les prises de vue en pose longue.

Cette stabilité mécanique améliore significativement la netteté des images.

Des capacités similaires, des consommations différentes

Le Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh qui alimente son écran unique avec une efficacité optimisée. L'autonomie atteint facilement une journée complète d'usage intensif.

Le Z Fold 7 compense, pour sa part, la consommation de ses deux écrans par une batterie de 4400 mAh et des optimisations logicielles avancées. L'usage hybride entre écrans interne et externe module la consommation selon les activités.

Alors quel smartphone est le meilleur pour vous ?

Tout dépend de l’usage souhaité :

Le Galaxy S25 Ultra pour les utilisateurs exigeants traditionnels

Ce modèle s'adresse aux utilisateurs recherchant l'excellence dans un format classique. C’est le choix idéal pour :

La photographie professionnelle mobile

L'usage intensif quotidien avec le S Pen

Sa résistance optimale

Son autonomie optimisée sur une journée complète

Le Z Fold 7 pour les professionnels mobiles et les adeptes de



Ce smartphone pliable convient parfaitement aux profils suivants :