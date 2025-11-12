Galaxy S25 Ultra : jusqu’à 780 € de réduction pendant le Black November

Offre Black November : jusqu’à 780 € d’économies cumulées sur le Galaxy S25 Ultra avec la reprise + le code MYPHONE chez Samsung directement.
Une réduction record sur le smartphone star de Samsung
Sur Rakuten, le Galaxy S25 Ultra affiche un prix plancher, sous la barre symbolique des 800 €. Une offre rare pour ce modèle aussi complet, doté d’un écran AMOLED 6,9 pouces, d’un châssis en titane, d’un S Pen intégré et d’un quadruple capteur photo de 200 Mpx !
Mais Samsung ne reste pas en retrait : sur sa boutique officielle, le constructeur propose une remise immédiate de 250 € avec le code MYPHONE, cumulable avec jusqu’à 530 € de bonus reprise. Ajoutez à cela 6 mois de Google AI Pro offerts (valeur : 131,94 €), et vous obtenez l’un des meilleurs deals de l’année sur un smartphone haut de gamme.
✅ Points forts
- Puce Snapdragon 8 Elite surpuissante
- Écran AMOLED 6,9" 120 Hz en titane
- Jusqu’à 780 € de remise avec reprise
⚠️ Points faibles
- Chargeur non inclus
- Prix encore élevé sans reprise
Un monstre de puissance et d’intelligence
Le Galaxy S25 Ultra inaugure l’ère de la Galaxy AI avec des fonctions d’assistance inédites : traduction instantanée, résumé vocal et retouche photo intelligente. Notre test complet du Galaxy S25 Ultra le qualifie d’« excellence poussée à son paroxysme », un concentré de technologie taillé pour les utilisateurs exigeants.
Entre la promo Rakuten sous les 800 € et les avantages officiels Samsung, jamais ce smartphone d’exception n’avait été aussi abordable.
À retenir : Le Galaxy S25 Ultra profite d’un cumul d’offres inédit chez Samsung : jusqu’à 780 € d’économie, 6 mois d’IA Pro offerts et un design titane à couper le souffle. Un Black November qui marque les esprits.