Galaxy S25 Ultra : jusqu’à 780 € de réduction pendant le Black November

Le Samsung Galaxy S25 Ultra s’offre une promotion spectaculaire en ce Black November. Vendu près de 1500 € à sa sortie, il tombe à moins de 800 € sur Rakuten et bénéficie de 250 € de remise immédiate sur le site officiel de Samsung. L’occasion rêvée de s’offrir l’un des meilleurs smartphones Android du marché.

Rémi Deschamps - publié le 12/11/2025 à 07h00
Le Samsung Galaxy S25 Ultra

Offre Black November : jusqu’à 780 € d’économies cumulées sur le Galaxy S25 Ultra avec la reprise + le code MYPHONE chez Samsung directement.

Une réduction record sur le smartphone star de Samsung

Sur Rakuten, le Galaxy S25 Ultra affiche un prix plancher, sous la barre symbolique des 800 €. Une offre rare pour ce modèle aussi complet, doté d’un écran AMOLED 6,9 pouces, d’un châssis en titane, d’un S Pen intégré et d’un quadruple capteur photo de 200 Mpx !

 

Mais Samsung ne reste pas en retrait : sur sa boutique officielle, le constructeur propose une remise immédiate de 250 € avec le code MYPHONE, cumulable avec jusqu’à 530 € de bonus reprise. Ajoutez à cela 6 mois de Google AI Pro offerts (valeur : 131,94 €), et vous obtenez l’un des meilleurs deals de l’année sur un smartphone haut de gamme.

 

✅ Points forts

  • Puce Snapdragon 8 Elite surpuissante
  • Écran AMOLED 6,9" 120 Hz en titane
  • Jusqu’à 780 € de remise avec reprise

⚠️ Points faibles

  • Chargeur non inclus
  • Prix encore élevé sans reprise

Un monstre de puissance et d’intelligence

Le Galaxy S25 Ultra inaugure l’ère de la Galaxy AI avec des fonctions d’assistance inédites : traduction instantanée, résumé vocal et retouche photo intelligente. Notre test complet du Galaxy S25 Ultra le qualifie d’« excellence poussée à son paroxysme », un concentré de technologie taillé pour les utilisateurs exigeants.

 

Entre la promo Rakuten sous les 800 € et les avantages officiels Samsung, jamais ce smartphone d’exception n’avait été aussi abordable.

À retenir : Le Galaxy S25 Ultra profite d’un cumul d’offres inédit chez Samsung : jusqu’à 780 € d’économie, 6 mois d’IA Pro offerts et un design titane à couper le souffle. Un Black November qui marque les esprits.

