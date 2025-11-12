Galaxy S25 Ultra : jusqu’à 780 € de réduction pendant le Black November

Offre Black November : jusqu’à 780 € d’économies cumulées sur le Galaxy S25 Ultra avec la reprise + le code MYPHONE chez Samsung directement.

Une réduction record sur le smartphone star de Samsung

Sur Rakuten, le Galaxy S25 Ultra affiche un prix plancher, sous la barre symbolique des 800 €. Une offre rare pour ce modèle aussi complet, doté d’un écran AMOLED 6,9 pouces, d’un châssis en titane, d’un S Pen intégré et d’un quadruple capteur photo de 200 Mpx !

Mais Samsung ne reste pas en retrait : sur sa boutique officielle, le constructeur propose une remise immédiate de 250 € avec le code MYPHONE, cumulable avec jusqu’à 530 € de bonus reprise. Ajoutez à cela 6 mois de Google AI Pro offerts (valeur : 131,94 €), et vous obtenez l’un des meilleurs deals de l’année sur un smartphone haut de gamme.

✅ Points forts Puce Snapdragon 8 Elite surpuissante

Écran AMOLED 6,9" 120 Hz en titane

Jusqu’à 780 € de remise avec reprise ⚠️ Points faibles Chargeur non inclus

Prix encore élevé sans reprise

Un monstre de puissance et d’intelligence

Le Galaxy S25 Ultra inaugure l’ère de la Galaxy AI avec des fonctions d’assistance inédites : traduction instantanée, résumé vocal et retouche photo intelligente. Notre test complet du Galaxy S25 Ultra le qualifie d’« excellence poussée à son paroxysme », un concentré de technologie taillé pour les utilisateurs exigeants.

Entre la promo Rakuten sous les 800 € et les avantages officiels Samsung, jamais ce smartphone d’exception n’avait été aussi abordable.