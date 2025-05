Galaxy S25 Ultra : le modèle ultime de Samsung ne pâlit toujours pas face à sa nouvelle version et ses 0,5 mm d'épaisseur !

Le Galaxy S25 Ultra est honnêtement impressionnant. Même avec la sortie de sa version ultra fine, c'est lui qui continue à attirer tous les regards.

Car jutsment, dès le premier regard, pas besoin d'en savoir beaucoup à son sujet pour deviner que c'est un vrai produit de luxe. Avec sa dalle Dynamic AMOLED 2X, élue meilleur écran du marché par DxOMark. Même le Pixel 9 Pro XL de Google, pourtant très attendu, ne fait pas mieux cette année.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Elite « For Galaxy », un processeur boosté sur mesure par Qualcomm pour Samsung. Il offre ainsi des performances de pointe, une fluidité parfaite et surtout une gestion thermique maîtrisée, même en jeu ou en usage intensif.

Processeur ultra puissant, interface fluide et IA embarquée : le Galaxy S25 Ultra coche vraiment toutes les cases.

Une IA de nouvelle génération

Le S25 Ultra mise également à fond sur l’intelligence artificielle, avec une alliance redoutable : Galaxy AI de Samsung, Gemini Nano de Google et le moteur IA de Qualcomm Engine (élu meilleur puce pour son IA aux GLOMO's). À la clef, des retouches photo bluffantes, des suggestions de texte contextuelles, de la traduction en temps réel ou encore des fonctions d’organisation automatisée.

Et cela, c'est sans mentionné les nombreux liens entre Android et les IA génératives comme Chat GPT et Perpelxity.

Et contrairement à Apple, dont l'Apple Intelligence vient à peine d'être lancé, Samsung a déjà une longueur d’avance sur ces usages IA du quotidien.

Une autonomie solide, mais une charge perfectible

Le S25 Ultra offre une excellente autonomie, suffisante pour tenir largement la journée, voire plus.

Son unique point faible : une charge rapide qui reste légèrement en retrait face à la concurrence chinoise. Mais cela reste vraiment mineur au regard de ses qualités globales. D'autant plus qu'Apple, son principale concurrent, ne fait mieux.

Offre spéciale chez Samsung : la plus complète à ce jour

Si vous souhaitez vous procurer le Galaxy S25 Ultra, la meilleure offre actuelle se trouve sur le Samsung Shop, avec de nombreux bonus inclus :

Paiement en 24 fois sans frais

150 € de bonus de reprise sur votre ancien smartphone

6 mois de stockage Gemini Advanced avec 2 To (valeur : 131 €)

10 % de réduction en commandant via l’application Samsung Shop

Une Galaxy Tab A9+ offerte (valeur : 300 €)