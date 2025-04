Galaxy S25 Ultra : Samsung glisse une montre premium dans la boîte… et ce n’est pas une blague

Le Galaxy S25 Ultra capitalise sur le savoir-faire de Samsung, tant en matière de hardware que de software. Bien que les évolutions par rapport au S24 Ultra puissent sembler discrètes sur le papier, l’intégration poussée de l’intelligence artificielle et des services cloud rebat fortement les cartes de l’expérience utilisateur.

Les caractéristiques du Galaxy S25 Ultra : une bête de course

Écran : Équipé d’une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces (3120 x 1440 px, 120 Hz adaptatif), le Galaxy S25 Ultra été élu meilleur écran au monde par DxOMark.

Processeur : Le nouveau Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » (gravure 3 nm) est une prouesse de puissance et d’efficacité énergétique.

Doté d’une IA surboostée, ce SoC a décroché le prix de la meilleure intelligence artificielle mobile aux GLOMOs. Résultat : une réactivité accrue et une autonomie mieux gérée.

Photo : Le bloc photo est aussi un allié de taille dans la course du meilleur smartphone avec un capteur principal 200 MP, un périscope 50 MP (zoom optique 5x),en téléobjectif 10 MP (zoom 3x), et ultra grand-angle 50 MP. Un setup ultra-polyvalent.

La qualité photo est bluffante, y compris en basse lumière. L’IA de traitement embarquée permet de rivaliser sans trembler avec l’iPhone 16 Pro Max ou les modèles haut de gamme de Xiaomi et Honor !

Autonomie : Batterie 5000 mAh, recharge rapide 45W, charge sans fil 15W. Une journée complète assurée, même en usage intensif.

S Pen : Toujours de la partie, le S Pen reste l’outil créatif préféré des utilisateurs Ultra. Même sans Bluetooth cette année, sa précision est inchangée et redoutablement efficace.

One UI 7 : l’IA au cœur de l’expérience utilisateur

Samsung place l’intelligence artificielle au cœur de sa nouvelle interface One UI 7, avec des fonctionnalités comme Now Bar et Now Brief. Résultat : un smartphone qui anticipe vos besoins.

La retouche photo par IA passe un cap : suppression d’objets, « meilleure pose » réaliste, corrections express… tout est fluide, précis, et souvent bluffant.

Ces outils débarquent même sur les Galaxy A, preuve que Samsung mise à fond sur l’accessibilité de l’IA.

Offres exclusives pour le Galaxy S25 Ultra

Galaxy Watch7 offerte : La montre premium vous est offerte directement dans le panier.

La montre premium vous est offerte directement dans le panier. Jusqu'à 680 € reprise : Peu importe l’état de votre ancien mobile, Samsung vous reprend jusqu’à 150 €

Peu importe l’état de votre ancien mobile, Samsung vous reprend jusqu’à 150 € Remboursement de 150€ : Une offre immédiate de remboursement pour tout achat du Galaxy S25 Ultra.

Une offre immédiate de remboursement pour tout achat du Galaxy S25 Ultra. Samsung Shop App : Téléchargez l’application (via ce lien) et économisez 5% supplémentaires sur la gamme S25.

Des promos en cascade pour s’offrir l’un des smartphones les plus puissants du moment, avec une montre haut de gamme dans la boîte… Que demander de plus ?