Galaxy S25 Ultra : Samsung vous offre une Galaxy Watch 7 si vous l'achetez et pour 210 € de cadeaux supplémentaires

Lancé plus tôt dans l’année, le Galaxy S25 Ultra est le smartphone Samsung le plus puissant et abouti à ce jour. Issu d’une longue lignée de smartphones d’exception (Galaxy S et Galaxy Note), il est l’héritier de plusieurs gammes premium de Samsung qui ont fusionné pour donner naissance à ce qui se fait de mieux sur le marché.

Non seulement le Galaxy S25 Ultra est à l’acmé de ce que Samsung propose, mais d’aucuns disent également qu’il est le sommet des appareils Android (jusqu’à sa prochaine version l’année prochaine).

Pour quel profil d’utilisateur est destiné le Galaxy S25 Ultra ?

Ce n’est pas vraiment une surprise, le Galaxy S25 Ultra est un appareil qui se destine avant tout aux utilisateurs complets, qui ont un usage très polyvalent de leurs smartphones.

Mais en réalité, il est difficile de cerner un public cible, si ce n’est un utilisateur qui utiliserait plus son smartphone qu’un ordinateur. Il remplace aisément la plupart des outils informatiques du quotidien et propose même de meilleures performances.

Avec ses 16 Go de RAM, un écran de 6,9 pouces et son appareil photo ultra puissant avec zoom optique… Il est à la fois un ordinateur puissant, un appareil presque aussi grand qu’une Switch et propose des fonctionnalités supérieures à de nombreux appareils photo réflexes.

Et avec ses 7 ans de mises à jour, il est un investissement sur la durée.

Quelle offre actuellement chez Samsung ?

Samsung vous permet de financer le Galaxy S25 Ultra en 24 fois sans frais. Un premier avantage non négligeable qui permet de lisser le prix sur 2 ans, tout en ne gonflant pas votre forfait mobile au passage.

Eh oui, de nombreux opérateurs proposent des smartphones à prix avantageux au premier regard, mais attention, car l’augmentation du prix de votre forfait, cumulée à l’avance à ajouter, fait bien souvent dépasser le prix initial de votre smartphone.

Ici, vous pouvez payer 38,97 € par mois. Cumulé à un forfait sous les 10 €, vous êtes gagnant.

Une montre connectée Galaxy Watch7

Gemini Advanced et 2 To d'espace de stockage en ligne pendant 6 mois sans frais, d'une valeur de 131 €

Verre de protection + Lentille + Coque magnétique + Chargeur sans fil offerts, d'une valeur de 79,90 €

N'hésitez pas à vous référer à notre service de Duel de Samrtphones pour comparer ce modèle à d'autres qui pourrait vous intéresser.

Vous pouvez également découvrir des smartphones fait pour vous en cliquant sur le bouton suivant :