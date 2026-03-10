Galaxy S26 Series : 550 € de remise et jusqu'à 665 € de reprise, une offre hors norme de Samsung jusqu'à minuit

À retenir : L'offre se termine à 23h59. Le code GALAXY26 est désormais plus avantageux sur l'Ultra (-250 €) que sur les autres modèles de la gamme (-150 €), et un bonus PayPal de 100 € ou 50 € s'applique selon le modèle.

Que vous visiez la puissance brute de l'Ultra ou l'équilibre parfait du S26 standard, le cumul des remises actuelles permet d'atteindre des prix assez rares.

1. Le Combo Ultra : Jus'qu'à 550 € de remise immédiate

Le Galaxy S26 Ultra est sans conteste la star de cette fin de promotion, car le plafond du code promo a été relevé pour ce modèle afin d'inciter les derniers indécis à franchir le pas.

Voici comment se décompose cette réduction :

Code GALAXY26 : En l'ajoutant manuellement à votre panier, vous bénéficiez de 250 € de remise immédiate sur l'Ultra.

En l'ajoutant manuellement à votre panier, vous bénéficiez de sur l'Ultra. Bonus PayPal : En sélectionnant ce mode de paiement sécurisé, 100 € supplémentaires sont déduits automatiquement du montant total.

En sélectionnant ce mode de paiement sécurisé, sont déduits automatiquement du montant total. Option Stockage : Le constructeur vous offre le doublement de capacité, plaçant le modèle 512 Go au prix du 256 Go (soit 200 € de gains).

✅ Les points forts Réduction record sur l'Ultra ( 550 € )

) Jus'qu'à 665 € de reprise

7 ans de mises à jour garantis ⚠️ À surveiller Fin du code GALAXY26 demain soir

2. Galaxy S26 et S26+ : le rapport qualité-prix imbattable

Les modèles Galaxy S26 et S26+ ne sont pas en reste. Si vous préférez un format plus compact pour une prise en main quotidienne facilitée, le cumul reste extrêmement généreux avec une économie totale de 450 € (en incluant le stockage).

Le code GALAXY26 vous offre 150 € de réduction immédiate, auxquels s'ajoutent les 50 € du bonus PayPal et le doublement de stockage.

Au-delà des remises directes, Samsung propose son arme secrète avec le bonus de reprise.

En renvoyant votre ancien smartphone, vous pouvez obtenir jusqu'à 665 € de remise totale supplémentaire.

Récapitulatif des économies par modèle

Modèle choisi Code GALAXY26 Remise PayPal Total Immédiat (hors stockage) Galaxy S26 Ultra - 250 € - 100 € 350 € Galaxy S26 / S26+ - 150 € - 50 € 200 €

À noter : Pour toute commande validée avant demain soir (10 mars à 23h59), Samsung ajoute une offre complémentaire avec 30 % de réduction immédiate sur une sélection d'accessoires.